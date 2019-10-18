У які дні жовтня 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.

У жовтні буде кілька невеликих геомагнітних коливань, а під кінець місяця – затяжна серйозна магнітна буря.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2019 року:

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

1 жовтня – слабка магнітна буря;

– слабка магнітна буря; 2, 6, 15 і 27 жовтня – невеликі магнітні сплески;

– невеликі магнітні сплески; 24, 25 і 26 жовтня – сильні магнітні бурі.

У періоди магнітних бур може погіршитися самопочуття – головні болі та перепади тиску, апатія та втома.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.