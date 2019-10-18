Хеловін 2019 у Києві відзначатимуть 31 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі варіанти для святкування Дня всіх святих.

Хеловін 2019 у Києві традиційно відзначать наприкінці місяця – 31 жовтня. Свято випадає на четвер, але незважаючи на це, у столиці пройде безліч активностей.

Варіантів того, де відсвяткувати Хеловін 2019 в Києві, є дуже багато і на будь-який смак. Кияни зможуть відвідати тематичну вечірку в пабі, пробігти марафон або сходити на літературний вечір.

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Факти ICTV зібрали найкращі варіанти того, де відсвяткувати Хеловін 2019 у Києві.

Екскурсія кладовищем на Лисій горі

31 жовтня, 19.30

Андріївський узвіз, 13

Вартість: 150 грн

На екскурсії ви дізнаєтеся про український культ мертвих, про справжніх відьом і упирів, почуєте незвичайну історію Замкової гори, а також помилуєтесь неймовірними краєвидами вечірнього Києва.

Екскурсовод історик, дослідниця української магії та чаклунства Таня Адамус. Для того, щоб потрапити на екскурсію, необхідно зареєструватися за телефоном 097 571 46 96.

Екскурсія проходитиме українською мовою і триватиме півтори години.

Страшно смачний Хеловін в Très Français!

31 жовтня, з 9.00

Très Français

Вхід вільний

З 31 жовтня на 1 листопада на вас чекають гарбузові спеціалітети, настрій а-ля “готична романтика Франції”.

Всі, хто відвідає ресторан в костюмі, отримає солодощі з гарбуза.

У святкову ніч кожному гостю пунш в подарунок.

Літературний вечір в Гогвартс

31 жовтня, з 19.00

Букіторія

Вартість: 100 грн

Готуйте чарівні палички і збирайтеся в Гогвартс! На вас чекає незабутня подія осені і трохи хеловінського божевілля. Цього вечора всі охочі зможуть поділитися своїми віршами з публікою.

Також організатори приготували подарунки для шанувальників Гаррі Поттера.

Tribe10|HELLoRUN

31 жовтня, з 19.00

ЦУМ

Участь безкоштовна за реєстрацією

Біговий хеловінський квест чекає на любителів різних марафонів.

Серед усіх учасників, які прийдуть в костюмах, організатори розіграють бігові кросівки Puma Hybrid Astro. Володар найкрутішого костюму також отримає подарунок.

Ho-ho-horror Night у ресторані Terracotta

31 жовтня, з 20.00

Premier Palace Hotel

Вхід вільний

За традицією офіціанти готелю перетворяться в жахливих зомбі, а всіх гостей чекає welcome-drink з зіллям гіркої правди.

Організатори обіцяють, що живою цього вечора залишиться тільки музика від WOW! Cover band.

Хеловін у цирку

31 жовтня, з 20.00

Цирк

Вартість: 100 грн

Купити квитки можна тут

Зліт всіх монстрів, відьом, вовкулак і вампірів очікується 31 жовтня.

З порогу гостей зустрічатимуть примари та містичні істоти, а простір цирку перетвориться на яскраву хеловінську фотозону, де всі охочі зможуть безкоштовно зробити яскраві знімки.

Відвідувачі зможуть взяти активну участь в конкурсі костюмів і отримати в подарунок квитки на циркову програму Маятник часу.

Хеловін в ірландському пабі

1 листопада, з 19.30

Цирк

Вхід вільний

Ірландський паб О’connor’s вирішив перенести святкування Хеловіна на п’ятницю.

У пабі очікується тематична вечірка і містична атмосфера: приглушене світло, павутина, дивні сліди, відбитки на вікнах, черепи і гарбузи.

Кожному гостю, який прийде в костюмі – коктейль у подарунок.

Раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хеловін напрокат і скільки це коштуватиме.