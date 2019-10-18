Факти ICTV підготували 7 місць у Києві, де можна посмажити шашлик і не заплатити штраф.

Як відомо, на території Києва діє заборона на розпалювання багаття у лісах і посадках. Однак залишилися ще місця, де можна посмажити шашлики в Києві і вибратися на пікнік.

Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

Куди піти на пікнік у Києві: найкращі місця

Парк “Дружби народів”

Парк “Партизанської слави”

Озеро Дідорівка

Масив “Виноградар”

Труханів острів

ВДНХ (Експоцентр)

“Каланча”

Парк “Берізка”

Місця в Києві де дозволено смажити шашлик

Зона відпочинку Дідорівка

Ця міська зона відпочинку розташована біля берега. Тут можна взяти в оренду велику криту дерев’яну альтанку, в якій може поміститися 20 чоловік.

Мангал напрокат потрібно брати окремо. Дрова для багаття можна придбати у охорони за окрему плату.

На озері є платна риболовля, працює човнова станція і пункт прокату, і охочі можуть покататися на катамарані або човні.

Як дістатися: Від ст. м. Голосіївська можна пройти пішки або від ст. м. Либідська їхати маршр. №212 до зуп. Сільгоспакадемія.

Зона відпочинку на ВДНГ

На території Експоцентру можна відшукати багато затишних містечок для пікніка.

Тут за помірну плату можна орендувати палатки з дерев’яними лавками і столиками для пікніків, затишні альтанки, просторі намети, за оренду мангала потрібно буде заплатити окремо.

Дрова або вугілля можна як привезти з собою, так і купити на місці. Для розваги дітей є майданчик і галявина, де можна гратися з м’ячем.

Як дістатися: На метро ​​їхати до станції Виставковий центр.

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Зона відпочинку Нивки

Одна з найбільш популярних рекреаційних зон в Києві. Багато вільного простору і зелені. Шашлик, мангал і компанія зроблять ваш відпочинок тут незабутнім.

Як дістатися: Від станції метро Нивки потрібно сісти на будь-який маршрут, який прямує в бік автостанції Дачна, а від туди на 37 автобусі або 561 маршрутці їхати до радгоспу Нивки.

Зона відпочинку Берізка

Максимально зручна локація для жителів Троєщини – знаходиться на околиці масиву. Берізка – це березовий гай в оточенні соснового лісу.

Тут дуже красиво, є лавочки і пеньки-столи. Спеціальних місць для багаття тут немає, так само, як і сміттєвих баків.

Тому мангал беріть собою і запасіться пакетами для відходів.

Як дістатися: Доїхати можна від ст. м. Чернігівська на 416 або 6 автобусі до зупинки Крайня.

Зона відпочинку Демидівка

Всіх охочих чекає велика лісопосадка без особливих зручностей, але годиться для відпочинку веселою компанією.

Як дістатися: Від метро Дарниця потрібно проїхати на 45 автобусі (225, 545 маршрутках) до зупинки вул. Тростянецька, а потім на маршруті №316 до станції Лісництво.

Зона відпочинку Виноградар

Ця зона відпочинку розташована найближче до житлового масиву, а тому на свята тут не проштовхнутися.

Тут густий ліс, шишки під ногами і крокова доступність до транспорту в будь-яку точку міста.

Як дістатися: Від станції метро Нивки (маршрути 26, 455,465), Мінська (маршрут 24), Оболонь (маршрут 102), Петрівка (маршрут 25).

Зона відпочинку Межигірська

Чудова зона відпочинку за межами Києва. Але розрахована на тих, хто буде їхати на власному транспорті. Не забудьте мангал, пакети для сміття і гарний настрій.

Як дістатися: Від станції метро Мінська потрібно проїхати близько 15 хвилин на 99 автобусі, потім пересісти на один з маршрутів: 346, 350, 355, 398, 795 на автостанції Полісся, і вже через 10-15 хвилин ви будете в крокової доступності від пункту призначення.

Крім цього, комунальні служби спільно з рятувальниками визначили 38 рекреаційних майданчиків в околицях Києва, де ви можете законно відпочити, не ризикуючи заплатити штраф.

До слова, Факти ICTV розповідали як правильно смажити смачний шашлик.