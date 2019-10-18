Питання, яке заганяє у безвихідь будь-якого чоловіка – що дарувати дівчині на день народження. Факти ICTV підібрали кілька цікавих ідей.

Який подарунок обрати до дня народження дівчини – питання не з легких. Факти ICTV задумалися над цим і окреслили безпрограшні варіанти. Починаємо обирати!

Ось три основні моменти, які потрібно враховувати, обираючи подарунок:

Кому адресований: коханій, подрузі, сестрі, знайомій, колезі, однокурсниці? Адже подарунок малознайомій колезі буде сильно відрізнятися від варіанту дівчині, з якою ви зустрічаєтеся. Кохана оцінить подарунок з урахуванням її вподобань, а щось зі стандартного списку може її образити.

Подарунки дівчині на день народження повинні бути оригінальними – вони цінуються найбільше.

Корисність. Важливо, щоб презент був потрібним, тому спробуйте попередньо дізнатися, що б їй хотілося отримати.

Так що ж подарувати?

Враження та емоції

Яскраві спогади цінніше дорогих подарунків. Деякі з ідей підходять не тільки для коханої:

– Політ на повітряній кулі – романтична подія, оскільки зазвичай проводиться на світанку або на заході.

– Організація вечірки в честь свята – в компанії друзів за містом або в її улюбленому закладі. Після свята можна організувати салют на честь іменинниці.

– Спільна подорож – можливість відпочити і провести час удвох.

– Квитки в театр або на концерт.

– Сеанс масажу.

– Похід в салон краси.

– Домашній улюбленець в подарунок – тварина допоможе зміцнити зв’язок між вами.

– Кінна прогулянка.

– Стрибок з парашутом, банджі-джампінг – екстремальні враження, які не залишать нікого байдужим, але важливо враховувати уподобання іменинниці.

– Професійна фотосесія – дівчата переважно люблять фотографуватися, тому тут складно прогадати.

Читайте: Джаред Лето сховав у Києві подарунок і влаштував фанатам квест

Розвиток і хобі

Дуже цінний презент для дівчини, яка прагне розвиватися і пізнавати нове. Курс фотографії, майстер-клас з кулінарії, онлайн-лекція з мистецтва – вибирайте з урахуванням уподобань дівчини. Навіть просто корисна книга цінніша за непотрібні речі.

Хороший спосіб зрозуміти, що дарувати дівчині на день народження – згадати про її захоплення. Якщо дівчина захоплюється спортом, вона оцінить тематичний аксесуар, екіпіровку або інвентар. Але не варто дарувати форми для випікання кексів, якщо не впевнені, що дівчина любить готувати десерти.

Електроніка, прикраси, білизна

Гаджет – хороший подарунок. Головне зрозуміти, що потрібно іменинниці. Фотоапарат, годинник, смартфон, планшет, електронна книга, навушники – корисні презенти, які довго нагадуватимуть дівчині про вас.

Мало яка дівчина не любить прикраси. Але перш ніж вибирати, потрібно врахувати кілька факторів: чи носить вона їх взагалі, якого стилю прикраси подобаються (мінімалізм чи масивні), з яких матеріалів (золото, срібло, біжутерія).

Якщо грошей немає, подарунки дівчині на день народження можуть бути зроблені своїми руками. Наприклад, можна зробити колаж з фотографій або написати вірш.

До речі, Факти ICTV публікували топ-7 прикольних подарунків дівчині на день народження.