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Факти / Lifestyle

Вчені назвали причину раннього старіння

Активне використання гаджетів може прискорити процеси старіння.

Старіння

Дані нового дослідження, яке провели вчені з Університету штату Орегон, показали взаємозв’язок між частотою використання гаджетів і процесами старіння.

Так, активна взаємодія з екранами гаджетів може прискорити старіння мозку. Вплив синього світла порушує циркадний ритм людини, що може призвести до порушень сну і проблем з гормонами.

Щоб уникнути негативного впливу гаджетів вчені радять користуватися окулярами з жовтими лінзами і гаджетами з функцією фільтрації негативного випромінювання.

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Для випробувань обрали мух-дрозофілів, розвиток клітинних механізмів яких схожий з людським. Їх піддавали впливу синього світла від світлодіодів того ж типу, який використовується у планшетах і смартфонах. Це призвело до скорочення життя мух – у них виявили пошкодження органів зору і нейронів.

До речі, раніше ми писали, які продукти прискорюють старіння.

Джерело: EurekAlert

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