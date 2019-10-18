Вперше в історії відразу двоє американських жінок-астронавток вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції.
Астронавтки Крістіна Кук і Джессіка Меїр повинні замінити один із зовнішніх енергоблоків на фермі станції, який вийшова з ладу.
За попередніми підрахунками, їхнє перебування за бортом МКС триватиме, щонайменше, 6,5 годин.
Незважаючи на вихід з ладу енергоблоку, в NASA наголосили, що загальне електропостачання станції, яке здійснюється від чотирьох комплектів акумуляторних батарей і сонячних панелей, залишається достатнім для всіх операцій.
Тому несправний блок не впливає на безпеку екіпажу та лабораторні експерименти.
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До слова, у NASA зазначили, що за всю історію жінки 14 разів виходили у відкритий космос.
Першою була радянський космонавт Світлана Савицька в 1984 році.
Раніше Факти ICTV писали про те, що NASA показало новий скафандр для польотів на Місяць.
Фото: NASA