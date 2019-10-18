Складно привернути увагу прекрасної статі без вміння писати цікаві повідомлення. Як писати СМС дівчині, на які їй захочеться відповісти – читайте далі.

Писати текстові повідомлення – справжнє мистецтво. Важливо робити це так, щоб підігрівати інтерес до себе, сподобатися їй, а не назавжди потрапити на лаву запасних.

Сайти для чоловіків рекомендують дотримуватися таких принципів переписки з дівчиною:

Уникати банальності. Ставити відкриті запитання. Використовувати гумор. Не набридати.

Будьте оригінальним

Основна помилка чоловіків у тому, що вони діють шаблонно і не виявляють фантазії. А такий підхід точно не викликає бажання розвивати стосунки.

Дівчині потрібно дати емоції, щоб вона зрозуміла, що ви не звичайний чоловік, яких вона зустрічає щодня. Дайте їй зрозуміти, що заслуговуєте її уваги.

Як це зробити? Красиві СМС дівчині – це не Привіт, як справи? або Що нового?. Краще замінити їх нестандартними: Нехай тобі присняться рожеві єдинороги, Гей, тебе скоро викрадуть, тому що я сильно скучив та інше. Головне – мислити креативно. І не варто копіювати фрази з інтернету – краще писати щиро.

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Ставте відкриті запитання

Якщо щось запитуєте, робіть це так, щоб не можна було відповісти одним словом: так, ні або добре.

Це можуть бути такі запитання: Що ти думаєш про цей фільм?, Що приготувати на вечерю?. Її розгорнута відповідь дасть можливість зав’язати розмову.

Використовуйте гумор

Куди ж без нього? Але врахуйте, що про зятя для мами вже нікому не смішно. Щоб написати веселі і красиві СМС дівчині, потрібно також підключити оригінальність.

Наприклад, напишіть: Тебе посадять – ти вкрала моє серце!, “Мила, я ж краще собаки! Погуляй зі мною.

Не набридайте

Не потрібно занадто часто писати дівчині. Не варто запитувати її: Агов, ти де?, якщо вона не відповідає на повідомлення протягом години. Для будь-якої людини важливі свобода і особистий простір.

Чоловікам теж рекомендують робити паузи, не відповідати відразу, як вона написала. Також не варто писати занадто довгі СМС – одне-два речення максимум.

Важливо знайти баланс між наполегливістю і байдужістю.

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