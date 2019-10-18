18 жовтня свої іменини святкують Олександра, Олексій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Веремій, Кузьма, Матвій, Петро, Рем, Філіп.

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру у місті Понте приблизно у IV столітті. Православні християни відзначають День пам’яті євангеліста Луки.

Крім цього, щорічно у цей день святкується День Аляски (Alaska Day) – на честь річниці приєднання території до США у 1867 році, яка до цього часу належала Російській імперії.

Щороку у цей день відзначається День краватки. Свято не має офіційного статусу всесвітнього, проте завойовує все більше прихильників і продовжує набирати популярність у різних країнах.

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Прикмети на 18 жовтня

Якщо ворони і галки в’ються у повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Штиль обіцяє похолодання.

Якщо сніг не випаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Птахи відлітають на південь – до суворої зими.

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