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Заку Ефрону – 32 роки! Топ-5 найкращих ролей актора

Голлівудському акторові Заку Ефрону виповнилося 32 роки. Факти ICTV зібрали п’ять його найкращих ролей.

Зак Ефрон

18 жовтня Заку Ефрону виповнилося 32 роки. Актор став відомим завдяки діснеївським фільмам Шкільний мюзикл.

У фільмографії Ефрона переважають комедії, але є і мелодраматичні картини.

Крім зйомок, актор захоплюється музикою і навіть написав деякі пісні для фільмів, в яких знімався. У 2008 році він отримав премію MTV Movie Award.

Факти ICTV зібрали п’ять його найкращих ролей Зака Ефрона.

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Раніше Факти ICTV публікували добірку маловідомих моментів з біографії співака Фредді Мерк’юрі.

Фото: Dreamstime

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