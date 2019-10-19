Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні час до 15.10 бажано провести на природі, на самоті, у спокої та тиші.

Сприятливі також справи, пов’язані з ручною працею, але тільки ті, які приносять задоволення.

Друга половина дня більше сприяє освітнім заходам та певного роду деструктивній діяльності – конфліктні та агресивні внутрішні настрої можна направити на руйнування віджилих речей та відносин.

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Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу та прикрас, початок поїздок та подорожей.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.