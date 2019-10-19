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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 19 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні час до 15.10 бажано провести на природі, на самоті, у спокої та тиші.

Сприятливі також справи, пов’язані з ручною працею, але тільки ті, які приносять задоволення.

Друга половина дня більше сприяє освітнім заходам та певного роду деструктивній діяльності – конфліктні та агресивні внутрішні настрої можна направити на руйнування віджилих речей та відносин.

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Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу та прикрас, початок поїздок та подорожей.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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