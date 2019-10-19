Якщо ви зібралися на риболовлю восени, обов’язково звіртеся з місячним календарем рибалки, щоб точно повернутися з уловом.

Місячний календар рибалки – незамінний елемент підготовки досвідчених любителів закинути вудку. Професіонали знають, що Місяць переміщує маси води і активізує клювання риб.

Не слід також забувати про погодні умови, геомагнітну обстановку та атмосферний тиск, однак прослідкувати за Місяцем точно не завадить.

Факти ICTV публікують місячний календар рибалки на осінь 2019, в якому можна дізнатися, які дні найбільше підходять для риболовлі.

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Таблиця активності хижих і мирних риб на осінь:

Помаранчевий – найкращі дні для риболовлі;

Зелений – висока активність риби;

Синій – середня активність риби;

Червоний – низька активність риби.

Вересень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Жовтень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Листопад

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

До слова, Факти ICTV знають 5 платних місць для риболовлі в Києві і околицях столиці.