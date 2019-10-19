19 жовтня свої іменини святкують Архип, Макар, Іван, Никанор, Фома та Клавдія.

В Україні 19 жовтня професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості. З 2008 року його щорічно святкують в третю суботу жовтня.

У православному календарі – Фомін день.

Фома був один з 12 апостолів. До знайомства з Ісусом Христом був рибалкою в Галілеї. Мав зовнішню схожість зі Спасителем, тому апостола часто називали близнюком.

Він всюди мандрував з Ісусом та був одним з його учнів, але після воскресіння Христа засумнівався в словах інших апостолів, які запевняли, що бачили Господа. Фома сказав, що не повірить до тих пір, поки не побачить Христа та не доторкнеться до його ран. Через 18 днів після воскресіння, коли учні зібралися разом і з ними був Фома, їм явився Господь. Тільки після цього Фома вигукнув: Господь мій і Бог мій!

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

У народі було заведено перераховувати запаси на зиму. Якщо комори повні, говорили: Радий Фома, що великі крома. Тому йшли до церкви, щоб поставити свічку в подяку святому.

Прикмети на 19 жовтня

З Фоміна дня починаються сильні вітри, можливі й несподівані снігопади.

Якщо вітру немає – скоро похолодає.

Ворони в зграї збираються – до негоди.

Сухий сніг, що випав в цей день, обіцяє врожайне літо.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди, якщо стелиться – буде дощ.

Якщо ранок туманний та похмурий – день буде погожим.

Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Якщо земля снігом вкрилася, з другої половини листопада зима на ноги стане.

Факти ICTV склали календар свят на жовтень 2019.