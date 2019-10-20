20 жовтня відзначається Міжнародний день кухаря. Що це за свято, читайте на Фактах ICTV.

Міжнародний день кухаря – порівняно молоде свято, хоча сама професія з’явилася разом із людством.

Свято кулінарів та кухарів засноване у 2004 році за ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Його відзначають щорічно 20 жовтня.

На той момент організація вже нараховувала вісім мільйонів членів в усьому світі.

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Відзначають його не тільки віртуози кулінарного мистецтва, а й люди, які просто люблять та вміють готувати.

Нагадаємо, 20 жовтня ще два свята – Міжнародний день авіадиспетчера та Всесвітній день статистики.