20 жовтня відзначається Міжнародний день кухаря. Що це за свято, читайте на Фактах ICTV.
Міжнародний день кухаря – порівняно молоде свято, хоча сама професія з’явилася разом із людством.
Свято кулінарів та кухарів засноване у 2004 році за ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Його відзначають щорічно 20 жовтня.
На той момент організація вже нараховувала вісім мільйонів членів в усьому світі.
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Відзначають його не тільки віртуози кулінарного мистецтва, а й люди, які просто люблять та вміють готувати.
Нагадаємо, 20 жовтня ще два свята – Міжнародний день авіадиспетчера та Всесвітній день статистики.
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