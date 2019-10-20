Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Першу половину дня можна присвятити отриманню або передачі знань.

Сьогодні інформація досить легко засвоюється, гарний час відвідати тренінги або почати вивчати щось нове.

Енергії сприяють деструктивній діяльності, що може вилитися в отруйних проявах і тязі до інтоксикацій будь-якого роду.

Варто бути уважними, обирати натуральну їжу і бути акуратнішими у стосунках, а саму цю енергетику направити на руйнування, які вже давно на часі – це можуть бути перешкоди у розвитку, спілкуванні з людьми, токсичні відносини… кожен визначає сам.

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Після 15.30 час сприяє більш творчим діям і способам спілкування. Добре приділити увагу своєму здоров’ю як фізичному, так і психічному, можна або починати лікування, або зробити щось для себе, що сприяє відпочинку, перезавантажитися і набратися сил.

Підтримку можуть отримати справи, пов’язані з благодійністю, пожертвами, філантропічна діяльність.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, брати чи давати гроші у борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.