Факти ICTV зібрали найбільш моторошніші та найстильніші образи, які можуть прикрасити вечірку на Хеловін.

Ідеї костюмів на Хеловін підібрати і реалізувати не так складно, як може здатися спочатку.

Вампір

Це один з найпопулярніших костюмів на Хеловін. Щоб у цьому році виглядати стильним вампіром, відмовтеся від надлишку вишивки і мережив. Досить підібрати гарне чорне плаття і зробити кривавий макіяж. Костюм може бути сексуальним, але не вульгарним.

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Також доповнити образ допоможуть колготи в сіточку, бутафорські ікла, готичні прикраси, довгі рукавички і кольорові лінзи. Не забудьте запастися бутафорською кров’ю.











Топ-5 ідей костюмів на Хеловін 2019 / 3 фотографии

Гра престолів

Герої серіалу, не дивлячись на його фінал, продовжуть знаходитися на піку популярності і мають багато фанатів, які захотять перевтілитися в персонажів. Костюми можна замовити в інтернеті або зшити самостійно.















Топ-5 ідей костюмів на Хеловін 2019 / 4 фотографии

Відьма

Головує зазвичай над усією нечистю саме відьма. Зробити подібний костюм з того, що є під рукою найпростіше. Чорна сукня, яку можна доповнити корсетом, капелюхом та аксесуарами: павутина, павуки, кажани, черв’яки.











Топ-5 ідей костюмів на Хеловін 2019 / 3 фотографии

Супергерої

Також одними з найулюбленіших персонажів для Хеловіна є герої Marvel і DC. Такі костюми доведеться брати напрокат або купувати.















Топ-5 ідей костюмів на Хеловін 2019 / 4 фотографии

Зомбі

Мабуть, найпростіший костюм. Дістаємо старий, порваний одяг, малюємо синці під очима і все! Можете також створити незвичайний макіяж. На роль аксесуарів підійдуть бутафорські людські частини тіла і кров.











Топ-5 ідей костюмів на Хеловін 2019 / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на Хеловін 2019 у Києві.

Фото: unsplash, vikatoriia.a, theblackmetalbarbie, byjeannine,

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