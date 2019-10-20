Факти ICTV зібрали найбільш моторошніші та найстильніші образи, які можуть прикрасити вечірку на Хеловін.
Ідеї костюмів на Хеловін підібрати і реалізувати не так складно, як може здатися спочатку.
Вампір
Це один з найпопулярніших костюмів на Хеловін. Щоб у цьому році виглядати стильним вампіром, відмовтеся від надлишку вишивки і мережив. Досить підібрати гарне чорне плаття і зробити кривавий макіяж. Костюм може бути сексуальним, але не вульгарним.
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Також доповнити образ допоможуть колготи в сіточку, бутафорські ікла, готичні прикраси, довгі рукавички і кольорові лінзи. Не забудьте запастися бутафорською кров’ю.
Гра престолів
Герої серіалу, не дивлячись на його фінал, продовжуть знаходитися на піку популярності і мають багато фанатів, які захотять перевтілитися в персонажів. Костюми можна замовити в інтернеті або зшити самостійно.
Відьма
Головує зазвичай над усією нечистю саме відьма. Зробити подібний костюм з того, що є під рукою найпростіше. Чорна сукня, яку можна доповнити корсетом, капелюхом та аксесуарами: павутина, павуки, кажани, черв’яки.
Супергерої
Також одними з найулюбленіших персонажів для Хеловіна є герої Marvel і DC. Такі костюми доведеться брати напрокат або купувати.
Зомбі
Мабуть, найпростіший костюм. Дістаємо старий, порваний одяг, малюємо синці під очима і все! Можете також створити незвичайний макіяж. На роль аксесуарів підійдуть бутафорські людські частини тіла і кров.
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Фото: unsplash, vikatoriia.a, theblackmetalbarbie, byjeannine,