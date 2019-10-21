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Факти / Lifestyle

Чи будуть переводити годинники в Україні на зимовий час

В Україні переведення годинників на зимовий час в 2019 році відбудеться традиційно в останню неділю жовтня – 27 числа о 4.00 на годину назад.

Переведення годинників на зимовий час

Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній та зимовий час, але Україна не є членом ЄС.

Отже, переведення годинників на зимовий час 2019 в Україні відбудеться в останню неділю жовтня.

27 жовтня о 4.00 українці повинні перевести стрілки своїх годинників на годину назад.

Читайте: Європарламент підтримав скасування переходу на літній час

В Україні були спроби скасувати перехід на зимовий час – у вересні 2011 року Верховна Рада ухвалила відповідну постанову, але у жовтні того ж року скасувала своє рішення під тиском громадськості.

Раніше Факти ICTV розповідали, як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я.

Фото: Pixabay

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