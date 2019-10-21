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Факти / Lifestyle

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 21 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 21 жовтня

День сприятливий для легкої творчої діяльності. Добре займатися рослинами і садівничими справами. День сприятливий для лікування, особливо у першій половині дня.

Після 15.00 отримають прийде підтримка для починань та творчої реалізації. Вдалими та змістовними будуть будь-які справи, пов’язані зі створенням затишку в домі і наведенням порядку, а також покупки для будинку і не тільки.

Можна зустрічатися з друзями та близькими або влаштувати сімейний вечір. Але енергія дня не підходять для романтичних побачень і вирішення питань, пов’язаних з відносинами в парі.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня

Конфліктні і агресивні реакції чи участь в ризикованих ситуаціях сьогодні призведуть до емоційного вигоряння.

  • Сприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.
  • Несприятливо: підстригання нігтів, брати чи давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

ДжерелоAstroExpert

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