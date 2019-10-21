Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День сприятливий для легкої творчої діяльності. Добре займатися рослинами і садівничими справами. День сприятливий для лікування, особливо у першій половині дня.

Після 15.00 отримають прийде підтримка для починань та творчої реалізації. Вдалими та змістовними будуть будь-які справи, пов’язані зі створенням затишку в домі і наведенням порядку, а також покупки для будинку і не тільки.

Можна зустрічатися з друзями та близькими або влаштувати сімейний вечір. Але енергія дня не підходять для романтичних побачень і вирішення питань, пов’язаних з відносинами в парі.

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Конфліктні і агресивні реакції чи участь в ризикованих ситуаціях сьогодні призведуть до емоційного вигоряння.

Сприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.

стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас. Несприятливо: підстригання нігтів, брати чи давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

Джерело: AstroExpert