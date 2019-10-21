Образи на Хеловін для дівчат вимагають особливої підготовки: костюм, макіяж, атрибути. Найкращі ідеї, у чому піти на свято – в матеріалі Фактів ICTV.
Хеловін відзначатимуть 31 жовтня, а любителі моторошного свята вже у всю готують свої образи.
Почнемо з традиційних образів на Хеловін: дияволиця, вампір, відьма, вовкулака, скелет, мертва наречена, монашка (Так, незважаючи ні на що, цей лук один з найпопулярніших, – Ред.).
Хоча дівчата й обирають похмурі образи, все ж намагаються залишатися жіночними і сексуальними.
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У 2019 році Хеловін диктує свої правила. Особливо затребуваними будуть образ клоуна Пеннівайза та макіяж Джокера.
Однак не варто забувати про персонажів з мультфільмів і супергеройських фільмів. До слова, жінки на Хеловін з легкістю можуть приміряти чоловічі образи.
Ще однією категорією варто виділити костюми у стилі героїв з комп’ютерних ігор.
Які образи популярні на Хеловін 2019:
Раніше Факти ICTV розповідали про оригінальні ідеї для макіяжу на Хеловін.
Фото: horrorhailey, annikavonstein, yureicosplays, cosplaygirls, dreamstime