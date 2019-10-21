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Факти / Lifestyle

Парні костюми на Хеловін 2019 – 10 кращих ідей

Найкращі образи для пар на Хеловін 2019 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

хеловін 2019

Зовсім скоро прийде одне із найвеселіших свят — Хеловін 2019. Для того щоб твій образ на вечірці був надзвичайним, потрібно зробити страхітливий манікюр, жахливий макіяж і страшне вбрання.

День всіх святих це також чудова нагода покреативити зі своєю другою половинкою і придумати цікавий парний костюм на Хеловін.

Парні костюми на Хеловін 2019

Якщо на Хеловін вечірку ти ідеш з парою, то це чудова нагода проявити себе, адже можна вибрати костюми у вигляді мультгероїв, книжкових персонажів чи зіркових кумирів. Для більш класичної тематики краще підійде костюм нечисті, зомбі, мумії або вампіра.

Парні костюми на Хеловін 2019 – 10 кращих ідей / 10 фотографий

Читайте: Грим на Хеллоуїн 2019 для хлопців – як створити свій образ

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хелловін і скільки він коштуватиме.

Фото: pinterest

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