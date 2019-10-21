У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і суха повітряна маса, опадів не прогнозується.

Погода в Україні в понеділок, 21 жовтня, буде по-літньому теплою та зовсім не примхливою. Фактично у всіх регіонах втримаються майже однакові температурні позначки.

Найтепліше буде на Прикарпатті та Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть рекордні, як для такої осінньої пори, позначки в +23°C.

Найбільш прохолодно буде на Одещині, там повітря прогріється до +18°C.

Вітер буде південним, два метрів за секунду.

21 жовтня у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Одеській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві понеділок очікується сонячна погода з показником +21°C.

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До слова, синоптики спрогнозували, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.