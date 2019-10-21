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Що робити якщо телефон впав у воду

Багато людей ставлять хрест на своєму мобільному, якщо той впав у воду. Але в деяких випадках він все ще може вам послужити. Що робити якщо телефон впав у воду, розповідають Факти ICTV.

Що робити якщо телефон впав у воду
  1. Якнайшвидше дістаньте телефон з рідини. Чим довше він буде контактувати з водою, тим більше вірогідності, що телефон вже не буде в робочому стані.
  2. Якщо у вашому смартфоні знімна батарея, її слід витягти з телефону. Це можна зробити навіть без виключення пристрою.
  3. Зніміть чохол зі смартфона. Так він швидше висохне.
  4. Вийміть сім-карту і карту пам’яті, це залишить їх в робочому стані і дозволить телефону швидше висохнути.
  5. Покладіть гаджет на рівну поверхню, попередньо підстеливши серветку, витріть його як слід.
  6. Після того як ви витріть смартфон, насипте в пластиковий пакет рис, оберніть телефон в серветку і залиште пристрій на пару днів. Зерна рису здатні непогано вбирати вологу.

Також, журналісти програми Ранок у Великому Місті на ICTV перевірили нестандартні засоби реанімації мобільного після “плавання”.

За допомогою одягу

Телефон потрібно вимкнути, розібрати та розкласти деталі поміж одягу. Вона повинна увібрати у себе воду. Цей метод працює.

За допомогою пилосмоку

Потрібно швидко вимкнути телефон, витягнути батарею та висмоктати воду пилосмоком. Журналісти визначили цей метод, як вдалий.

За допомогою фену

Все як і раніше: вимкнути, розібрати та задіяти фен. Вода при цьому зникла, а телефон сильно нагрівся та увімкнувся тільки через 20 хвилин. Цей метод не працює.

Раніше Факти ICTV писали як жити без смартфону. Історія про те, що сталося в житті журналіста The Guardian, Девіда Ленгела, коли він змінив iPhone на стару Nokia.

Фото: Pixabay

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