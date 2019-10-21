Як створити страшний і сексуальний макіяж на Хеловін – дивіться в відеоінструкції від Фактів ICTV.
До наймістичнішого свята залишилося зовсім мало часу, тому варто подумати про макіяж на Хеловін. Найлегше створити образ, надихнувшись відеоуроками популярних б’юті-блогерів.
Дівчата часто обирають похмурі, але досить жіночні та сексуальні варіанти макіяжу на Хеловін: мертвої нареченої, королеви, розпусної монашки.
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Найбільш трендовими варіантами залишаються клоун Пеннівайз, Джокер і Маліфісента.
Факти ICTV зібрали відео, на яких вас навчать самостійно створювати страхітливий макіяж на Хеловін.
Раніше Факти ICTV писали про оренду костюмів на Хеловін 2019.
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