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Як зробити Instagram темним

В останньому оновленні Instagram для iOS з’явилася чорна тема. Незабаром зробити Instagram темним можна буде і для Android-пристроїв.

Як зробити Instagram темним

Темна тема Instagram для iOS вмикається автоматично, якщо в налаштуваннях iPhone діє нічний режим.

Як включити темну тему в Instagram

Передусім варто переконатися, що на вашому iPhone встановлена версія iOS 13.

Оновіть додаток Instagram до останньої версії. Перевірити оновлення програми можна в App Store.

Увімкніть у налаштуваннях iPhone темну тему – чорний режим Instagram прив’язаний до цих налаштувань.

Коли ваш смартфон переключиться на нічний режим, Instagram зробить те саме.

Темна тема Instagram забарвлює весь фон у чорний колір. Текст, логотип програми та різні значки стають білими.

Як зробити Instagram темним / 2 фотографии

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Тим часом у мережу злили дизайн нового iPhone 12. Судячи зі знімків, Apple відмовиться від уже звичної моноброви.

Фото: Pixabay

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