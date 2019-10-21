В останньому оновленні Instagram для iOS з’явилася чорна тема. Незабаром зробити Instagram темним можна буде і для Android-пристроїв.

Темна тема Instagram для iOS вмикається автоматично, якщо в налаштуваннях iPhone діє нічний режим.

Як включити темну тему в Instagram

Передусім варто переконатися, що на вашому iPhone встановлена версія iOS 13.

Оновіть додаток Instagram до останньої версії. Перевірити оновлення програми можна в App Store.

Увімкніть у налаштуваннях iPhone темну тему – чорний режим Instagram прив’язаний до цих налаштувань.

Коли ваш смартфон переключиться на нічний режим, Instagram зробить те саме.

Темна тема Instagram забарвлює весь фон у чорний колір. Текст, логотип програми та різні значки стають білими.







Як зробити Instagram темним / 2 фотографии

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