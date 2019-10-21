21 жовтня свої іменини святкують Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.
21 жовтня, відзначається День працівників харчової промисловості, а також християни святкують День Святої Маргарити Клітероу – покровительки всіх ділових жінок.
У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї.
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Прикмети на 21 жовтня
- Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим.
- Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до швейної справи.
- Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом.
- Миші роблять норки на теплій стороні – прикмета, що зима буде холодною і морозною.
Іменини святкують Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.
До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.