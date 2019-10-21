21 жовтня, відзначається День працівників харчової промисловості, а також християни святкують День Святої Маргарити Клітероу – покровительки всіх ділових жінок.

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї.

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Прикмети на 21 жовтня

Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим.

Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до швейної справи.

Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом.