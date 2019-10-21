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Факти / Lifestyle

Яке свято 21 жовтня та хто святкує іменини

21 жовтня свої іменини святкують Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.

Яке свято 21 жовтня та хто святкує іменини

21 жовтня, відзначається День працівників харчової промисловості, а також християни святкують День Святої Маргарити Клітероу – покровительки всіх ділових жінок.

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Прикмети на 21 жовтня

  • Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим.
  • Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до швейної справи.
  • Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом.
  • Миші роблять норки на теплій стороні – прикмета, що зима буде холодною і морозною.

Іменини святкують Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.

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