Гороскоп на сьогодні, 22 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні можна вирішувати короткочасні завдання, розчищати завали, завершувати давні питання. Бажано проявляти фізичну активність.

Комунікації можуть бути складними. Однак якщо десь не вистачало рішучості або назріла потреба поставити крапку, нехай навіть і з конфліктним фіналом, то сьогодні цілком доречно висловлюватися досить агресивно. Зовсім не обов’язково вдаватися до таких радикальних заходів для вичищення контактів, але цілком можливо, що якимось зв’язкам прийшов час розпастися.

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Збалансувати внутрішній дисбаланс допоможуть процедури оздоровлення, піші прогулянки і взаємодія з природою.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

Джерело: AstroExpert