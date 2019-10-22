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Факти / Lifestyle

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 22 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 22 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 22 жовтня

Сьогодні можна вирішувати короткочасні завдання, розчищати завали, завершувати давні питання. Бажано проявляти фізичну активність.

Комунікації можуть бути складними. Однак якщо десь не вистачало рішучості або назріла потреба поставити крапку, нехай навіть і з конфліктним фіналом, то сьогодні цілком доречно висловлюватися досить агресивно. Зовсім не обов’язково вдаватися до таких радикальних заходів для вичищення контактів, але цілком можливо, що якимось зв’язкам прийшов час розпастися.

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Збалансувати внутрішній дисбаланс допоможуть процедури оздоровлення, піші прогулянки і взаємодія з природою.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

ДжерелоAstroExpert

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