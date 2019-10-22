Чоловіки не менше за жінок люблять вбиратися у страшні костюми на Хеловін. Факти ICTV зібрали ідеї для гриму, які допоможуть підкреслити весь “жах” чоловічого образу до свята.

Грим на Хеловін для хлопців звичайна справа, на відміну від буднів Адже існує безліч варіантів мейку, які відмінно підійдуть навіть найбрутальнішим чоловікам.

Найпопулярнішими ідеями гриму на Хеловін для хлопців є зомбі, скелет, Фредді Крюгер, вампір.

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Хоча 2019 рік диктує свої тренди. Одними з найпопулярніших образів стали Воно та Джокер.

Однак не забувайте, що чоловічий і жіночий макіяж все ж відрізняються.

Намагайтеся підбирати кольори в єдиній кольоровій гамі. Не потрібно перетворювати обличчя у веселку – досить двох-чотирьох кольорів.

Використовуйте засоби для основи без блискіток.

Замініть компактну пудру розсипчастою або дитячою присипкою.

Щоб створити яскравий і гармонійний грим на Хеловін для хлопців, необхідно взяти спеціальні засоби, які використовують для гриму в театрі, або щільні кремові пігменти. Звичайних косметичних засобів вам точно буде недостатньо, щоб досягти бажаного ефекту.

Факти ICTV зібрали прості та яскраві ідеї образів на Хеловін для чоловіків, які зможе реалізувати кожен.























Грим на Хеловін для хлопців – як створити свій образ / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували підбірку найкрутіших макіяжів для Хеловіна, які можна зробити в домашніх умовах.