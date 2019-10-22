По всій території України очікується тепла та хмарна з проясненнями погода.
Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, буде хмарною з проясненнями, а в усіх регіонах будуть майже однакові температурні позначки.
У західних областях України очікується до 23° тепла вдень та до 10 вночі.
На півночі країни температура повітря буде 16°…19° вдень та 6°…9° вночі.
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У центральних та східних регіонах до 19° вдень та 8° вночі.
На півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20° вдень та до 10° вночі.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.
Джерело: Укргідрометцентр
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