Сполучені штати Америки. Штат Техас. Маленьке містечко Мілфорд. Наші дні. Дивна конструкція з’явилася в містечку нещодавно і наробила чималого галасу. Містична вежа – відео з такими назвами просто заполонили YouTube. Конструкція дуже подібна до башти Ворденкліф – башти Ніколи Тесли, яка здатна була передавати електроенергію на відстані – на кілометри, без будь-яких дротів. Що і досі залишається найбільшою таємницею науковця.

8 лютого 1943 року в готель New-Yorker увірвалися спецагенти ФБР. До бюро надійшло повідомлення, що кілька годин тому помер вчений-інженер Нікола Тесла. Його номери опечатали та заборонили виносити і торкатися будь-чого – під загрозою звинувачення у шпигунстві.

Після смерті Тесли всі його документи, інструменти та й звичайне листування отримали статус Цілком таємно та понад 10 років охоронялися ФБР. Тільки в 1953 році з них знято гриф і нині вони зберігаються в музеї Тесли.

Що ж винайшов такого вчений, що налякало американських агентів спецслужб? Чутки ширилися газетами про Проміння смерті – надсучасну лазерну зброю.

На титульній сторінці справи, заведеної 80 років тому ФБР за підписом першого керівника Едварда Гувера, чорним по білому написано: Тесла провів багато експериментів з передачею електроенергії без дротів, він називав свій винахід Променями смерті.

Його співробітник Блез Фіцджеральд повідомив агентів, що всього за місяць до смерті Тесла сказав, що удосконалив свої експерименти. Мова йде про якийсь революційний дизайн торпеди. Дуже важливо, щоб ці документи ніколи не потрапили в газети, адже можуть містити інформацію для ворогів. Так життя та винаходи Ніколи Тесли на десятки років опинилися під грифом Цілком таємно.

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Нікола Тесла провів свій перший експеримент з передачі електроенергії на відстань у своїй лабораторії – за 40 кілометрів від острову Лонг Айленд під оплески спостерігачів загорілося 200 лампочок просто ввіткнутих в землю.

Професор Бєлградського університету Бранко Ковачевич як вчений все ставить від сумнів, але як земляк великого вченого впевнений: просто Тесла випередив свій час. Здібності до винаходів Ніколі Теслі передалися від матері. Жінка постійно вигадувала якісь побутові речі, які б могли підсобити в господарстві. Адже сім’я жила в маленькому сербському селі Сміла, яке нині знаходиться на території Хорватії.

Спочатку молодий вчений працював в Будапешті та Парижі – на велику компанію Томаса Едісона, а потім перебрався до Сполучених штатів, де зробив свої головні відкриття. Персонал готелю, в якому жив Тесла, згадує вченого як дивака, який сторонився людей, їв всього двічі на день невеликими порціями та багато працював.

На сон Тесла виділяв не більше трьох годин, гуляв по кількадесят кілометрів і дотримувався суворої дієти, адже планував жити до 120 років. Вчений розрахував своє харчування до калорії – не вживав м’яса і пив багато молока.

Тесла говорив свого часу про кілометри передачі електроенергії. Один з рекламних плакатів проекту того часу свідчить про амбітні плани вченого – довкола башти кружляють літаючі електромобілі. Тепер ця ідея стала як ніколи актуальна.

Чим Нікола Тесла налякав американські спецслужби

Олег Фейгин – член Української академії наук – детально вивчив життя та роботи сербського вченого. Саме після будівництва башти військові та спецслужби США звернули увагу на вченого. Його експерименти були настільки видовищними, що жоден ілюзіоніст не здатний був з ним зрівнятися. На думку академіка, вченому дійсно вдалося створити надпотужну зброю, яку він називав Промінням смерті, але зовсім не лазер, а так званий Магнітрон.

В останні роки свого життя – а вони припали на середину Другої світової війни – Тесла активно співпрацював з військовими США. Вчений нібито навіть брав участь у так званому Філадельфійському експерименті, коли есмінець Eldridge зник із порту в Норфолку і з’явився за 320 км звідти у Філадельфії.

Нікола Тесла часто розповідав журналістам про свої бачення майбутнього. У нього не було комп’ютера, але він точно передбачив початок і кінець Першої та Другої світових війн. Знав про мобільні телефони та всесвітню мережу інтернет, передбачив глобальні зміни клімату.

Таємницю загадкової вежі в місті Мілфорт штату Техас розкрили на симпозіумі енергетичних технологій, який називався Сила майбутнього нашої планети 2050. Там навіть не приховували: ідею башти взяли у Тесли.

Через 100 років після зруйнування вежі її відбудували і нині представляють як новітній спосіб передачі електроенергії у майбутньому. За проектом, такі башти мають з’явитися в різних куточках планети і надати світу найдешевшу електроенергію. Промені смерті та літаючі електромобілі – це вже теж не лише уява геніального вченого, а реальність, яка нас чекає у найближчому майбутньому.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, навіщо Нідерланди запрошують фізиків з України.