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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 22 жовтня 2019

Хто святкує іменини, а також яке свято 22 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 22 жовтня 2019

22 жовтня в церкві шанують пам’ять Якова – одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Крім того, 22 жовтня іменини святкують Петро, Дмитро, Василь, Павло, Микола.

Прикмети на 22 жовтня

  • Сніг випадає на талу землю – прикмета того, що у наступному році буде поганий урожай.
  • З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде трохи, і він буде швидко танути.
  • Багато лушпиння на цибулі з урожаю поточного року – зима буде суворою та холодною.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.

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