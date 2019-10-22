Хто святкує іменини, а також яке свято 22 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
22 жовтня в церкві шанують пам’ять Якова – одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Крім того, 22 жовтня іменини святкують Петро, Дмитро, Василь, Павло, Микола.
Прикмети на 22 жовтня
- Сніг випадає на талу землю – прикмета того, що у наступному році буде поганий урожай.
- З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде трохи, і він буде швидко танути.
- Багато лушпиння на цибулі з урожаю поточного року – зима буде суворою та холодною.
До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.
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