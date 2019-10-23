PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Чому не працює онлайн-плеєр Moonwalk

Плеєр Moonwalk, який використовували більшість українських піратських сайтів, знищили.

Чому не працює онлайн-плеєр Moonwalk

Плеєр Moonwalk не працює з 18 жовтня. Його знищенням займалися міжнародні антипіратські групи BREIN (Нідерландський фонд захисту авторських прав), американські ACE (Альянс креативності та розваг) і MPAA (Американська асоціація кінокомпаній).

Читайте: Хакери можуть дізнатися пароль за звуками клавіатури – експерти

Вони домоглися відключення серверів, арешту і конфіскації майна, а також розкриття даних щодо юридичних осіб, пов’язаних з Moonwalk.

Бібліотека Moonwalk складалася з 26 тис. фільмів та 10 тис. серіалів.

80% українських піратських сайтів для перегляду фільмів користувалися Moonwalk.

Раніше Факти ICTV писали, як захистити персональні дані на мобільному телефоні і вберегтися від шахраїв.

Джерело: ThePage

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хэллоуин 2019
Що подивитися на Хеловін – топ-5 неординарних фільмів
Рецензія на фільм Чаклунка: Повелителька темряви. Коли теща – відьма
Рецензія на фільм Чаклунка: Повелителька темряви. Коли теща – відьма
Малефисента 2
Чаклунка: Повелителька темряви вийшла в прокат в Україні
Зои Кравиц
Хто стане Жінкою-кішкою в новому фільмі про Бетмена
El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі
El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі
Рівердейл 4 сезон 1 серія: Глава 58: Пам’яті померлого (тизер)
Рівердейл 4 сезон 1 серія: Глава 58: Пам’яті померлого (тизер)
Рівердейл 4 сезон: дата виходу, тизер сезону
Рівердейл 4 сезон: дата виходу, тизер сезону
Найдорожчий фільм України: Захар Беркут виходить у вітчизняний прокат
Найдорожчий фільм України: Захар Беркут виходить у вітчизняний прокат
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка