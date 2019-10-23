Плеєр Moonwalk, який використовували більшість українських піратських сайтів, знищили.

Плеєр Moonwalk не працює з 18 жовтня. Його знищенням займалися міжнародні антипіратські групи BREIN (Нідерландський фонд захисту авторських прав), американські ACE (Альянс креативності та розваг) і MPAA (Американська асоціація кінокомпаній).

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Вони домоглися відключення серверів, арешту і конфіскації майна, а також розкриття даних щодо юридичних осіб, пов’язаних з Moonwalk.

Бібліотека Moonwalk складалася з 26 тис. фільмів та 10 тис. серіалів.

80% українських піратських сайтів для перегляду фільмів користувалися Moonwalk.

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Джерело: ThePage