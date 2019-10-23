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Чудовий приклад класичної RPG – критики про The Outer Worlds

Огляди відеоігри The Outer Worlds почали з’являтися 22 жовтня і критики вже охрестили її гідним спадкоємцем серії Fallout.

The Outer Worlds

Відеогра The Outer Worlds вже отримала перші огляди, критики одноголосно хвалять гру за її дивовижний світ, добре знайому бойову систему і чорний гумор.

На сайті Metacritic середня оцінка The Outer Worlds становить 86 балів зі 100 можливих. Крім того, 48 з 50 рецензій мають позитивну оцінку (75 балів або вище).

Багато хто хвалить відеогру за приголомшливу візуальну складову, а також прекрасний сюжет.

– Не дивлячись на те, що ви можете пройти основну сюжетну лінію трохи швидше, ніж в схожих іграх, це той тип RPG, в який ви захочете зіграти кілька разів, з кількома варіантами розвитку персонажа, щоб побачити всі пропоновані розвилки в оповіданні, – пишуть в EGM.

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Багато видань також згадують про те, що The Outer Worlds вдалося перевершити серію Fallout, над однією з частин якої раніше працювали Obsidian Entertainment.

– The Outer Worlds без проблем утримує увагу, і це чудовий приклад того, як просувати традиційні RPG на сучасний лад, – вважають в GameSpot.

Можна з упевненістю сказати, що відеогра стане прекрасним придбанням для тих, хто є давнім фанатом серії Fallout або тих, хто давно хоче зіграти в класичну RPG, але не хоче здувати пил зі старих дисків.

The Outer Worlds вийде 25 жовтня на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

До слова, з’явився трейлер версії відеогри Red Dead Redemption 2 для ПК.

Фото: Obsidian

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