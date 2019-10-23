Огляди відеоігри The Outer Worlds почали з’являтися 22 жовтня і критики вже охрестили її гідним спадкоємцем серії Fallout.

Відеогра The Outer Worlds вже отримала перші огляди, критики одноголосно хвалять гру за її дивовижний світ, добре знайому бойову систему і чорний гумор.

На сайті Metacritic середня оцінка The Outer Worlds становить 86 балів зі 100 можливих. Крім того, 48 з 50 рецензій мають позитивну оцінку (75 балів або вище).

Багато хто хвалить відеогру за приголомшливу візуальну складову, а також прекрасний сюжет.

– Не дивлячись на те, що ви можете пройти основну сюжетну лінію трохи швидше, ніж в схожих іграх, це той тип RPG, в який ви захочете зіграти кілька разів, з кількома варіантами розвитку персонажа, щоб побачити всі пропоновані розвилки в оповіданні, – пишуть в EGM.

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Багато видань також згадують про те, що The Outer Worlds вдалося перевершити серію Fallout, над однією з частин якої раніше працювали Obsidian Entertainment.

– The Outer Worlds без проблем утримує увагу, і це чудовий приклад того, як просувати традиційні RPG на сучасний лад, – вважають в GameSpot.

Можна з упевненістю сказати, що відеогра стане прекрасним придбанням для тих, хто є давнім фанатом серії Fallout або тих, хто давно хоче зіграти в класичну RPG, але не хоче здувати пил зі старих дисків.

The Outer Worlds вийде 25 жовтня на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

До слова, з’явився трейлер версії відеогри Red Dead Redemption 2 для ПК.

Фото: Obsidian