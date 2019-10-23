Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні існує ризик нервового перенапруження, різких реакцій на те, що відбувається.

Тому, не розібравшись в ситуації до кінця, не варто відразу ставати на чийсь бік або давати поради. Бажано також обмежити комунікації.

Водночас можна займатися навчальною діяльністю, але без консультування – є висока ймовірність, що співрозмовник не почує сказане.

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День не підходить для починань, медицини та вирішення фінансових питань, можливі технічні збої та проблеми з транспортними засобами.

Бажано займатися повсякденними справами.

Знаходження на природі та розслаблюючі процедури допоможуть бути сьогодні в формі та пройти всі випробування дня з гідністю.

Несприятливо: надягання нового одягу та прикрас, початок поїздок та подорожей, брати чи давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.