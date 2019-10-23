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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні існує ризик нервового перенапруження, різких реакцій на те, що відбувається.

Тому, не розібравшись в ситуації до кінця, не варто відразу ставати на чийсь бік або давати поради. Бажано також обмежити комунікації.

Водночас можна займатися навчальною діяльністю, але без консультування – є висока ймовірність, що співрозмовник не почує сказане.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня

День не підходить для починань, медицини та вирішення фінансових питань, можливі технічні збої та проблеми з транспортними засобами.

Бажано займатися повсякденними справами.

Знаходження на природі та розслаблюючі процедури допоможуть бути сьогодні в формі та пройти всі випробування дня з гідністю.

Несприятливо: надягання нового одягу та прикрас, початок поїздок та подорожей, брати чи давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

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