31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хеловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.

Багатьма закладами планети прокотиться хвиля маскарадів, для яких багато хто вже давно підшукав собі костюми.

Незважаючи на те, який костюм ви для себе оберете – вампіра, відьми, зомбі – для завершення образу вам знадобиться відповідний макіяж.

Читайте: Як зробити макіяж Воно на Хеловін – покрокова інструкція

Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хеловін у домашніх умовах.

Для того, щоб зробити макіяж вдома, вам знадобиться:

– фарба для гриму (аквагрим);

– косметика – туш для вій, тональний крем, пудра, тіні для очей, рум’яна, помада;

– накладні вії;

– кольорові лінзи для очей;

– перука або кольорова пастель для фарбування волосся.

Наречена Франкенштейна

Зшита жінка з фрагментів мертвих тіл… Моторошно та оригінально.

Цей образ бере початок з однойменного фільму жахів 1935 року. Класика, так би мовити.

Зламана лялька

Один з нескладних і оригінальних образів. “Ляльковість” обличчя виглядає дуже красиво, незвично і страшно. Ніяких бородавок і сірої шкіри – тільки невеликі тріщинки…

Для втілення будуть потрібні накладні вії і милі бантики.

Образ зомбі

На одній половині обличчя виконується звичайний макіяж з яскравою помадою, ідеальним тоном обличчя, а інший бік гримується у стилі зомбі. Виглядає круто!

Образ вампірши

Швидше за все це є найпростішим і найпопулярнішим образом. Знаходьте накладні зуби з іклами, яскраво-червону помаду, білосніжну пудру – ваш образ готовий.

Також можна виділити вилиці коричневим кольором і зробити яскраві стрілки, доповнивши накладними віями.

Образ відьми

Тут є 2 варіанти, і ваш вибір залежить від того, як ви собі уявляєте відьму. Це може бути відьма із зеленою шкірою, величезним носом і бородавкою або ж сексуальна чаклунка з блідою шкірою та лукавим поглядом. У будь-якому випадку вдома можна зробити обидва варіанти.

Образ Харлі Квінн

Після виходу Загону самогубців неймовірно популярним образом стала дівчина Джокера і просто красуня Харлі Квінн. Якщо ви хочете сучасний образ, тоді обов’язково запасіться синьо-червоними тінями.

Образ Білої королеви

Ще один популярний образ, який з’явився після виходу фільму Аліса в Задзеркаллі. На щастя, ми знайшли відео, яке доступно розповість і покаже, як перевтілитися в героїню фільму.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хеловін і скільки він коштуватиме.