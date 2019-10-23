31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хеловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.
Багатьма закладами планети прокотиться хвиля маскарадів, для яких багато хто вже давно підшукав собі костюми.
Незважаючи на те, який костюм ви для себе оберете – вампіра, відьми, зомбі – для завершення образу вам знадобиться відповідний макіяж.
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Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хеловін у домашніх умовах.
Для того, щоб зробити макіяж вдома, вам знадобиться:
– фарба для гриму (аквагрим);
– косметика – туш для вій, тональний крем, пудра, тіні для очей, рум’яна, помада;
– накладні вії;
– кольорові лінзи для очей;
– перука або кольорова пастель для фарбування волосся.
Наречена Франкенштейна
Зшита жінка з фрагментів мертвих тіл… Моторошно та оригінально.
Цей образ бере початок з однойменного фільму жахів 1935 року. Класика, так би мовити.
Зламана лялька
Один з нескладних і оригінальних образів. “Ляльковість” обличчя виглядає дуже красиво, незвично і страшно. Ніяких бородавок і сірої шкіри – тільки невеликі тріщинки…
Для втілення будуть потрібні накладні вії і милі бантики.
Образ зомбі
На одній половині обличчя виконується звичайний макіяж з яскравою помадою, ідеальним тоном обличчя, а інший бік гримується у стилі зомбі. Виглядає круто!
Образ вампірши
Швидше за все це є найпростішим і найпопулярнішим образом. Знаходьте накладні зуби з іклами, яскраво-червону помаду, білосніжну пудру – ваш образ готовий.
Також можна виділити вилиці коричневим кольором і зробити яскраві стрілки, доповнивши накладними віями.
Образ відьми
Тут є 2 варіанти, і ваш вибір залежить від того, як ви собі уявляєте відьму. Це може бути відьма із зеленою шкірою, величезним носом і бородавкою або ж сексуальна чаклунка з блідою шкірою та лукавим поглядом. У будь-якому випадку вдома можна зробити обидва варіанти.
Образ Харлі Квінн
Після виходу Загону самогубців неймовірно популярним образом стала дівчина Джокера і просто красуня Харлі Квінн. Якщо ви хочете сучасний образ, тоді обов’язково запасіться синьо-червоними тінями.
Образ Білої королеви
Ще один популярний образ, який з’явився після виходу фільму Аліса в Задзеркаллі. На щастя, ми знайшли відео, яке доступно розповість і покаже, як перевтілитися в героїню фільму.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хеловін і скільки він коштуватиме.