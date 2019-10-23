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Meizu 16T: характеристики та ціна нового смартфона

Meizu анонсувала новий флагманський смартфон -16T.

Meizu 16T

Смартфон Meizu 16T отримав скляний корпус та 6.5-дюймовий AMOLED-дисплей з тонкими рамками без вирізів та отворів.

Гаджет має чіп Snapdragon 855, селфі-камеру на 16 Мп та потрійну основну з головним модулем Sony IMX362 на 12 Мп, а також батарею на 4500 мАг.

Meizu 16T позиціонують як ігровий смартфон, тому він отримав режим Game Mode 4.0.

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Працює смартфон на Android 9 Pie з фірмовою оболонкою Flyme UI.

Він уже надійшов у продаж в трьох кольорах – Whale Blue, Daylight Orange і Lake Green. Вартість – від $282 до $353.

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Meizu 16T: характеристики та ціна нового смартфона / 3 фотографии

Нагадаємо, у січні Meizu показала повністю бездротовий смартфон без отворів – Zero.

Джерело: Meizu

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