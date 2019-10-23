Факти ICTV зібрали ідеї подарунків на Хеловін 2019.

31 жовтня настане наймістичніша ніч року – Хеловін. Хоч на батьківщині свята подарунки один одному не роблять, українці раді побалувати близьких і друзів оригінальним презентом. Ми зібрали кілька безпрограшних варіантів, від яких мурашки бігатимуть шкірою. Як-то кажуть, яке свято, такі і сюрпризи!

Одяг з тематичним принтом

Тематичні футболки або світшоти з 3D-принтами настільки реалістичні, що можуть налякати. Тканина, як друга шкіра, із зображенням грудної клітини з кров’ю і оголених кісток – те, що потрібно для найстрашнішої ночі 2019 року. До того ж вирішиться питання наряду на Хеловін.

Можна, звичайно, подарувати щось менш страхітливе – футболку з веселим гарбузом або милими кажанами. Але для чого? Зробіть цю ніч по-справжньому жахливою.

Добірка фільмів жахів

Цей подарунок практично універсальний, його можна зробити і мамі, і своїй половинці, і друзям. Зберіть на один диск всі найстрашніші кошмари друга – і вмикайте їх у ніч Хеловіну. Адреналін забезпечений!

Читайте: Як відсвяткувати Хеловін 2019 – ідеї для екстремалів і домосідів

Тарантул

Можна зіграти на фобіях своїх близьких і влаштувати для них дійсно жахливу ніч. Але попереджаємо, такий сюрприз можуть не оцінити, тому цей варіант для особливо ризикових осіб.

Отже, серед таких “подаруночків” можна обрати найстрашнішого павука на світі – тарантула. Ці нічні хижаки з волохатими лапками та іклами здатні налякати кого завгодно.

Можна подарувати і миле мишеня з довгим хвостом або ігуану.

Гарбуз

Всім відомо, що символ Хеловіну – це світильник Джека, а простіше кажучи, порізаний гарбуз. Можна зробити добру мордочку або надати гарбузу злу усмішку. Такий подарунок стане відмінною прикрасою будинку на Хеловін.

Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, читайте у нашому матеріалі.

Оригінальна біжутерія

Брошка у вигляді павука, сережки з кажанами, а може, намисто з хрестами або підвіска-череп? Тут багатий вибір. І не думайте, що такий подарунок підійде лише дівчатам, для хлопців тут теж безліч варіантів.

Не забудьте оригінально презентувати сюрприз. Брошку у вигляді волохатого павука можна непомітно прикріпити до костюму. Впевнені, у цю ніч крики жаху доноситимуться саме з вашого будинку.

До речі, Факти ICTV зібрали ідеї гриму на Хеловін, які допоможуть підкреслити весь “жах” чоловічого образу до свята.