Факти ICTV склали список країн, які разом з Україною у 2019 році перейдуть на зимовий час.
Україна у неділю, 27 жовтня, переводить стрілки годинників на годину назад.
Які ще країни переходять на зимовий/літній час – ми склали список.
Читайте: Коли переводять годинники на зимовий час в Україні
У ньому – 63 країни та 10 територій:
- Австралія
- Австрія
- Аландські острови
- Албанія
- Андорра
- Багамські острови
- Бельгія
- Бермуди
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Ватикан
- Великобританія
- Угорщина
- Гаїті
- Німеччина
- Генсі
- Гібралтар
- Держава Палестина
- Гренландія
- Греція
- Данія
- Джерсі
- Ізраїль
- Йорданія
- Іран
- Ірландія
- Іспанія
- Італія
- Канада
- Кіпр
- Республіка Косово
- Куба
- Латвія
- Ліван
- Литва
- Ліхтенштейн
- Люксембург
- Північна Македонія
- Мальта
- Мексика
- Молдавія
- Монако
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Норвегія
- Острів Мен
- Парагвай
- Польща
- Португалія
- Румунія
- САДР
- Самоа
- Сан-Марино
- Сен-П’єр і Мікелон
- Сербія
- Сирія
- Словаччина
- Словенія
- США
- Теркс і Кайкос
- Тонга
- Україна
- Фарери
- Фіджі
- Фінляндія
- Франція
- Хорватія
- Чорногорія
- Чехія
- Чилі
- Швейцарія
- Швеція
- Естонія.
В ЄС останнє переведення годинників в країнах, що обрали літній час, планується у березні 2021 року, а в країнах, що обрали постійний зимовий – у жовтні того ж року.
Раніше Факти ICTV розповідали, як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я.