Факти ICTV склали список країн, які разом з Україною у 2019 році перейдуть на зимовий час.

Україна у неділю, 27 жовтня, переводить стрілки годинників на годину назад.

Які ще країни переходять на зимовий/літній час – ми склали список.

Читайте: Коли переводять годинники на зимовий час в Україні

У ньому – 63 країни та 10 територій:

Австралія Австрія Аландські острови Албанія Андорра Багамські острови Бельгія Бермуди Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Великобританія Угорщина Гаїті Німеччина Генсі Гібралтар Держава Палестина Гренландія Греція Данія Джерсі Ізраїль Йорданія Іран Ірландія Іспанія Італія Канада Кіпр Республіка Косово Куба Латвія Ліван Литва Ліхтенштейн Люксембург Північна Македонія Мальта Мексика Молдавія Монако Нідерланди Нова Зеландія Норвегія Острів Мен Парагвай Польща Португалія Румунія САДР Самоа Сан-Марино Сен-П’єр і Мікелон Сербія Сирія Словаччина Словенія США Теркс і Кайкос Тонга Україна Фарери Фіджі Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Чилі Швейцарія Швеція Естонія.

В ЄС останнє переведення годинників в країнах, що обрали літній час, планується у березні 2021 року, а в країнах, що обрали постійний зимовий – у жовтні того ж року.

Раніше Факти ICTV розповідали, як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я.