У листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів. Додаткових вихідних не буде, бо у цей місяць немає державних свят.
Вихідні у листопаді 2019 року будуть традиційно лише в суботу та неділю.
Тобто додаткових днів для відпочинку немає – у календарі на останній місяць осенів державні свята відсутні.
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У листопаді 30 днів, з яких 21 робочий та дев’ять вихідних – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 та 30 числа.
Факти ICTV склали для вас календар професійних і неофіційних свят на 2019 рік.
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