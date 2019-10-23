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Факти / Lifestyle

Вихідні в листопаді: скільки днів відпочиватимуть українці

У листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів. Додаткових вихідних не буде, бо у  цей місяць немає державних свят.

календар

Вихідні у листопаді 2019 року будуть традиційно лише в суботу та неділю.

Тобто додаткових днів для відпочинку немає – у календарі на останній місяць осенів державні свята відсутні.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

У листопаді 30 днів, з яких 21 робочий та дев’ять вихідних – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 та 30 числа.

Факти ICTV склали для вас календар професійних і неофіційних свят на 2019 рік.

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