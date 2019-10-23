23 жовтня свої іменини святкують Амвросій, Андрій, Антон, Іларіон, Купріян (Кипріан), Кирило, Мартин, Павло, Сергій та Яків. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

23 жовтня в Україні щороку, починаючи з 1994 року, відзначається День працівників реклами.

Церква у цей день вшановує пам’ять брата і сестри – Євлампія та Євлампії, які зазнали катувань за часів імператора Максиміліана через те, що прийняли християнство.

Язичники намагалися спалити їх у печі, зварити в окропі, але все марно. Тоді імператор розпорядився відрубати голову Євлампію. Після страти брата його сестра померла від горя.

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Окрім того, 23 жовтня іменини святкують Амвросій, Андрій, Антон, Іларіон, Купріян (Кипріан), Кирило, Мартин, Павло, Сергій та Яків.

Прикмети на 23 жовтня:

В ясну ніч місяць-молодик своїми рогами вказує, з якого боку найближчим часом прийдуть сильні вітри.

Якщо роги вказують на північ – зима уже близько, і вона була сувора, а якщо на південь – буде дощ, а погана погода триватиме аж до 4 листопада.

Захід червоний – наступного дня буде вітряно.

23 жовтня – останній день в році, коли на небі можна побачити купчасті хмари.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.