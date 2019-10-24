Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Пост для тих, хто дотримується Екадаші. Сприятливий час як для урочистих заходів та активних соціальних контактів, так і для трансформацій та духовної практики.

Заходи з розмахом будуть наповнювати, наприклад добре відвідати грандіозні концерти, виставки, романтичне побачення. Розкіш і творчість у будь-якій справі сьогодні допоможе залишатися на плаву і отримати бажаний результат.

Найкраще розпланувати справи на день і слідувати за планом – це додасть сил і принесе задоволення.

Різкі та конфліктні ситуації сьогодні бажано вирішувати мирним і спокійним способом, не переходячи на особистості.

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Серйозні інтелектуальні проекти можуть забрати багато сил та енергії, але якщо таких взаємодій не уникнути, то добре б додати у них творчості.

Лікування хвороб краще не починати, однак за самопочуттям стежити потрібно.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші у борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

Джерело: AstroExpert