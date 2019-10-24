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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 24 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Пост для тих, хто дотримується Екадаші. Сприятливий час як для урочистих заходів та активних соціальних контактів, так і для трансформацій та духовної практики.

Заходи з розмахом будуть наповнювати, наприклад добре відвідати грандіозні концерти, виставки, романтичне побачення. Розкіш і творчість у будь-якій справі сьогодні допоможе залишатися на плаву і отримати бажаний результат.

Найкраще розпланувати справи на день і слідувати за планом – це додасть сил і принесе задоволення.

Різкі та конфліктні ситуації сьогодні бажано вирішувати мирним і спокійним способом, не переходячи на особистості.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня

Серйозні інтелектуальні проекти можуть забрати багато сил та енергії, але якщо таких взаємодій не уникнути, то добре б додати у них творчості.

Лікування хвороб краще не починати, однак за самопочуттям стежити потрібно.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші у борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

ДжерелоAstroExpert

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