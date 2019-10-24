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Факти / Lifestyle

Коли Чорна п’ятниця 2019

Якого числа Чорна п’ятниця 2019 в Україні – читайте на Фактах ICTV.

чорна пятниця

Чорна п’ятниця 2019 в Україні припадає на 29 листопада. Але деякі магазини можуть оголосити про знижки та розпродаж вже 22 листопада.

Чорна п’ятниця передбачає дешевші покупки майже у кожному магазині,торговому центрі, інтернет-магазинах.

Вона виникла у США через великий розпродаж речей після Дня подяки, який в Америці є державним святом.

Тепер після кожного четвертого тижня в листопаді магазини приєднуються до цієї акції і роблять на товари великі знижки.

У США вони сягають до 85-90%, а покупці ночують біля магазинів, які у цей день відчиняються на декілька годин раніше і працюють до опівночі.

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У Чорну п’ятницю найбільше купують одяг, взуття, побутову техніку, товари для краси і побуту.

Тому, якщо ви плануєте покупки, то краще заздалегідь визначитися з переліком речей.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не піддатися на психоз і не купити зайвого.

Фото: Dreamstime

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