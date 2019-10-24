Католицьке Різдво відзначають 25 грудня. Куди вирушити його святкувати – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Католицьке Різдво – гарна нагода вирушити в подорож старенькою Європою, щоб відчути чари зимових свят.

Щоб заощадити на перельотах, можна скористатися послугами лоукостерів, а на нічліг залишатися в хостелах. Однак варто враховувати, що у святкові дати ціни будуть вищі.

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Найзручніше відпустку брати з 20 до 27 грудня.

Сервіси для купівлі авіаквитків:

У звичайні дати чудово допомагає економити сервіс Couchserfing, проте на Різдво це може не спрацювати.

Сервіси для пошуку житла:

Факти ICTV вибрали п’ять популярних напрямків, куди поїхати на католицьке Різдво.

Католицьке Різдво у Кракові (Польща)

Переліт з Києва до Кракова і назад обійдеться в близько €100. Вартість хостелів в місті стартує від €6, тобто за шість ночей доведеться викласти близько €35-40.

Одне з найпопулярніших міст Польщі серед туристів радує кількістю музеїв і замків, вхідні квитки туди коштують €3-20.

Якщо вирішите пересуватися Краковом на громадському транспорті, то краще купити на весь тиждень проїзний, який буде вартувати від €6.

Католицьке Різдво в Берліні (Німеччина)

Квиток на літак Київ-Берлін у два кінці обійдеться у близько €150. Житло в Берліні можна знайти від €13, проте доведеться задовольнятися ліжком в номері на десятьох. Номери в готелі – від €30.

Ціни на проїзд в транспорті Берліна залежать від маршруту.

Всього існує три зони тарифів – А, В і С. Einzelfahrschein – це разовий квиток за €2,7-3,3. Квиток на чотири поїздки коштує €9.

Однак туристам найвигідніше придбати Berlin CityTourCard – від €17,5, 25,5, €33,5 на дві, три і п’ять діб відповідно. Крім того, ця карта дає знижку від 15 до 50% під час відвідування пам’яток.

Католицьке Різдво в Вільнюсі (Литва)

Переліт з Києва до Вільнюса і назад обійдеться приблизно в €65. Вартість номерів в хостелах стартує від €9, а в готелях – від €35.

У Вільнюсі проїзний на 24 години коштує €3,48, на три доби – €6,08 , на 10 діб – €11,87. Відлік починається з першої поїздки.

Католицьке Різдво у Відні (Австрія)

Переліт з Києва до Відня обійдеться в €84. Проживання в столиці Австрії задоволення дороге. Вартість хостелів стартує від €16, а готелів – від €60.

Для пересування на громадському транспорті краще придбати на тиждень проїзний квиток Wochenkarte. Його ціна €17,10.

Проїзний 24/48/72 Stunden WIEN – квиток-безліміт. Вартість: 24 години – €8, 48 годин – €14,10, 72 години – €17,10.

Католицьке Різдво у Стокгольмі (Швеція)

Переліт з Києва до Стокгольма і назад обійдеться в близько €80. Вартість хостелів стартує від €20, тобто за шість ночей доведеться викласти близько €120.

Для проїзду на громадському транспорті необхідно придбати Travelcards, проте для її купіві необхідно мати універсальну SL Access card, яка коштує €1,86 і продається в автоматах і квиткових касах на станціях.

Вартість travel card:

24 години – €12,1;

72 години – €22,2;

7 днів – €31,2.

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