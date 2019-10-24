Католицьке Різдво відзначають 25 грудня. Куди вирушити його святкувати – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Католицьке Різдво – гарна нагода вирушити в подорож старенькою Європою, щоб відчути чари зимових свят.
Щоб заощадити на перельотах, можна скористатися послугами лоукостерів, а на нічліг залишатися в хостелах. Однак варто враховувати, що у святкові дати ціни будуть вищі.
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Найзручніше відпустку брати з 20 до 27 грудня.
Сервіси для купівлі авіаквитків:
У звичайні дати чудово допомагає економити сервіс Couchserfing, проте на Різдво це може не спрацювати.
Сервіси для пошуку житла:
Факти ICTV вибрали п’ять популярних напрямків, куди поїхати на католицьке Різдво.
Католицьке Різдво у Кракові (Польща)
Переліт з Києва до Кракова і назад обійдеться в близько €100. Вартість хостелів в місті стартує від €6, тобто за шість ночей доведеться викласти близько €35-40.
Одне з найпопулярніших міст Польщі серед туристів радує кількістю музеїв і замків, вхідні квитки туди коштують €3-20.
Якщо вирішите пересуватися Краковом на громадському транспорті, то краще купити на весь тиждень проїзний, який буде вартувати від €6.
Католицьке Різдво в Берліні (Німеччина)
Квиток на літак Київ-Берлін у два кінці обійдеться у близько €150. Житло в Берліні можна знайти від €13, проте доведеться задовольнятися ліжком в номері на десятьох. Номери в готелі – від €30.
Ціни на проїзд в транспорті Берліна залежать від маршруту.
Всього існує три зони тарифів – А, В і С. Einzelfahrschein – це разовий квиток за €2,7-3,3. Квиток на чотири поїздки коштує €9.
Однак туристам найвигідніше придбати Berlin CityTourCard – від €17,5, 25,5, €33,5 на дві, три і п’ять діб відповідно. Крім того, ця карта дає знижку від 15 до 50% під час відвідування пам’яток.
Католицьке Різдво в Вільнюсі (Литва)
Переліт з Києва до Вільнюса і назад обійдеться приблизно в €65. Вартість номерів в хостелах стартує від €9, а в готелях – від €35.
У Вільнюсі проїзний на 24 години коштує €3,48, на три доби – €6,08 , на 10 діб – €11,87. Відлік починається з першої поїздки.
Католицьке Різдво у Відні (Австрія)
Переліт з Києва до Відня обійдеться в €84. Проживання в столиці Австрії задоволення дороге. Вартість хостелів стартує від €16, а готелів – від €60.
Для пересування на громадському транспорті краще придбати на тиждень проїзний квиток Wochenkarte. Його ціна €17,10.
Проїзний 24/48/72 Stunden WIEN – квиток-безліміт. Вартість: 24 години – €8, 48 годин – €14,10, 72 години – €17,10.
Католицьке Різдво у Стокгольмі (Швеція)
Переліт з Києва до Стокгольма і назад обійдеться в близько €80. Вартість хостелів стартує від €20, тобто за шість ночей доведеться викласти близько €120.
Для проїзду на громадському транспорті необхідно придбати Travelcards, проте для її купіві необхідно мати універсальну SL Access card, яка коштує €1,86 і продається в автоматах і квиткових касах на станціях.
Вартість travel card:
- 24 години – €12,1;
- 72 години – €22,2;
- 7 днів – €31,2.
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