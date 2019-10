Музика на Хеловін традиційно повинна бути трохи страхітливою і загадковою, тому Факти ICTV склали ідеальний плейлист для свята, яке всі відзначатимуть 31 жовтня.

Музика на Хеловін пробирає до тремтіння своєю загадковістю і містичністю. До неї можна віднести класичні твори, саундтреки до фільмів жахів або про нечисту силу.

Як і для будь-якої вечірки, на Хеловін музика створює певну атмосферу. Орган і хор ідеально поєднуються, щоб передати настрій свята.

Музику на Хеловін 2019 можна слухати онлайн з плейлиста, який складений Фактами ICTV.

Саундтрек до серіалу Майстер и Маргарита

Carmina Burana O Fortuna

Edvard Grieg – In The Hall Of The Mountain King

Johann Sebastian Bach Fantasy and Fugue in g minor

Сергій Прокоф’єв Танець лицарів з балету Ромео і Джульєтта

This is Halloween – The Nightmare before Christmas

The X-Files Theme

Parov Stelar – Nosferatu

