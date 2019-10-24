Музика на Хеловін традиційно повинна бути трохи страхітливою і загадковою, тому Факти ICTV склали ідеальний плейлист для свята, яке всі відзначатимуть 31 жовтня.
Музика на Хеловін пробирає до тремтіння своєю загадковістю і містичністю. До неї можна віднести класичні твори, саундтреки до фільмів жахів або про нечисту силу.
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Як і для будь-якої вечірки, на Хеловін музика створює певну атмосферу. Орган і хор ідеально поєднуються, щоб передати настрій свята.
Музику на Хеловін 2019 можна слухати онлайн з плейлиста, який складений Фактами ICTV.
Саундтрек до серіалу Майстер и Маргарита
Carmina Burana O Fortuna
Edvard Grieg – In The Hall Of The Mountain King
Johann Sebastian Bach Fantasy and Fugue in g minor
Сергій Прокоф’єв Танець лицарів з балету Ромео і Джульєтта
This is Halloween – The Nightmare before Christmas
The X-Files Theme
Parov Stelar – Nosferatu
Раніше Факти ICTV зібрали найкращі варіанти того, де відсвяткувати Хеловін 2019 у Києві.