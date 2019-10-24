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Факти / Lifestyle

Страви на Хеловін: 5 святкових рецептів

31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хеловін. В Україні це свято нове, але вже стало одним з улюблених. Факти ICTV зібрали найкрасивіші та найсмачніші рецепти, які допоможуть прикрасити будь-який стіл на Хеловін.

что приготовить на хэллоуин

Страви на Хеловін завжди відрізняються своєю оригінальністю. Найголовнішим етапом в приготуванні є прикрашання та подача на стіл. Практично будь-яку їжу можна прикрасити і створити святкову атмосферу.

Найпопулярнішим декором, безумовно, є кетчуп, який нагадує кров. Однак, якщо включити трохи фантазію, то страви на Хеловін можуть вийти ще цікавішими.

Читайте: Як відсвяткувати Хеловін 2019 – ідеї для екстремалів і домосідів

Факти ICTV склали список того, що приготувати на Хеловін.

Нашестя мумій

Нашестя мумій – це сосиска у тісті, яка оригінально виглядатиме на святковому столі. Головне, що готувати їх – елементарно.

Інгредієнти:

  • 1 упаковка листкового тіста (450 г);
  • 10-15 сосисок;
  • 2 ст. л. кетчупу;
  • гвоздика
  1. Листкове тісто дістаємо з морозилки, чекаємо розморожування.
  2. Розгортаємо, додатково злегка розкатуємо. Змащуємо кетчупом.
  3. Ріжемо на довгі смужки завширшки 1 – 1,5 см.
  4. Очищену сосиску обмотуємо тестом по спіралі. Вгорі залишаємо проріз для очей.
  5. Викладаємо сосиски на деко, застелене папером для випічки, в прорізи вставляємо очі (бутони гвоздики).
  6. Випікаємо при температурі 180 градусів 20-30 хвилин.

Cпагеті Вампір

Спагеті приготувати ще простіше. Вся сіль в оздобленні!

Інгредієнти:

  • Паста – 200 г
  • Свіжі помідори – 2 шт
  • Томатна паста – 3 ст. л
  • Вода – чашка
  • Часточки часнику-3 шт
  • Сіль, перець – за смаком
  • Цукор – 25 г
  • Моцарела, оливки для прикраси
  1. Зваріть пасту аль денте у підсоленій воді. Помідори бланшуйте, поріжте дрібними кубиками. Томатну пасту розбавте у воді.
  2. Розігрійте масло в товстостінній сковороді, додайте розчавлений і порубаний часник, сіль і цукор. Як тільки з’явиться характерний запах, додайте розведену водою томатну пасту, дайте закипіти.
  3. Перемішайте і готуйте не більше 10 хвилин або поки соус не загусне. В останній момент додайте бланшовані помідори і чорний перець. Дайте закипіти і зніміть з вогню.
  4. Викладіть макарони на підігріті тарілки, зверху викладіть томатний соус.
  5. Розріжте кульки моцарели і оливки і прикрасьте блюдо у вигляді обличчя вампіра.

Привиди

Смачне тістечко можна прикрасити найпростішим кремом білого кольору (сир, збитий з вершками і цукровою пудрою, наприклад). Шоколадними дропсами або розтопленим шоколадом зробити очі, рот – страшні привиди готові.

Інгредієнти:

  • 200 г чорного шоколаду з максимальним вмістом какао-бобів
  • 200 г горіхів (волоські або мигдаль)
  • 4 яйця
  • 250 г вершкового масла жирністю не менше 82%
  • 150 г сахара
  • 125 г просіяного борошна, змішаного з 0,5 ч. л. розпушувача
  • 20 г какао-порошок
  1. Горіхи крупно рубаємо ножем.
  2. На водяній бані топимо шоколад і масло.
  3. Змішуємо яйця з цукром до однорідної маси.
  4. Вливаємо яєчно-цукрову суміш в шоколадну масу.
  5. Змішуємо борошно з розпушувачем і какао.
  6. З’єднуємо всі продукти і заливаємо у форму 20х20 сантиметрів.
  7. Випікаємо 35 хвилин при температурі 175 градусів.

Пальці відьми

Цю страву можна вже назвати класикою хеловінського столу. Печиво з мигдалем – страшно смачно!

Інгредієнти:

  • 250 г борошна
  • 30 г мигдального борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 1 яйце
  • цедра 1 лимона
  • 1 ч. л. розпушувача
  • щіпка солі
  • 20 шт. неочищеного мигдалю
  • конфітюр полуничний

1. Просіяти борошно з розпушувачем і сіллю.

2. Додати мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісити гладке однорідне тісто.

3. Розділити тісто на 20 рівних частин. Сформувати з тіста пальці.

4. В місцях згину зробити надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому вигляд нігтя.

5. Викласти печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастити конфітюром і випікати в розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин.

Фарширований перець Джек

Перці – відмінний аналог для хеловінського гарбуза.

Інгредієнти:

  • Солодкий перець 6 штук
  • Змішаний фарш 300 г
  • Рис 2 склянки
  • Консервована квасоля 1 банку
  • Томатний соус з чилі 200 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сир Едам за смаком
  • Рослинна олія 1 столова ложка
  1. Підготувати перці. Зрізати верхню частину як кришечку, відкласти. Очистити від насіння. Вирізати гострим ножем очі, ніс і рот. Потім варити в киплячій воді 2-3 хвилини. Дати охолонути.
  2. Рис промити і відварити до готовності.
  3. У глибокій сковороді розігріти олію, потім обсмажити фарш до відсутності червоних місць. Додати сіль, перець, спеції за смаком.
  4. Додати в фарш квасолю, попередньо виливши рідину з банки. Як слід перемішати і тушкувати 5 хвилин. Додати в суміш соус, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.
  5. Додати в суміш рис, перемішати, тушкувати під кришкою пару хвилин на маленькому вогні.
  6. У кожен перець покласти приблизно 2 ложки отриманої суміші (що не варто класти занадто багато), потім додати тертий сир (краще брати тверді сорти). Накрити перці кришечками, поставити на деко і запікати близько 12 хвилин на 180 градусах.

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі варіанти того, де відсвяткувати Хеловін 2019 у Києві.

Фото: dreamstime.

Фото: Dreamstime

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