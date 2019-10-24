31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хеловін. В Україні це свято нове, але вже стало одним з улюблених. Факти ICTV зібрали найкрасивіші та найсмачніші рецепти, які допоможуть прикрасити будь-який стіл на Хеловін.
Страви на Хеловін завжди відрізняються своєю оригінальністю. Найголовнішим етапом в приготуванні є прикрашання та подача на стіл. Практично будь-яку їжу можна прикрасити і створити святкову атмосферу.
Найпопулярнішим декором, безумовно, є кетчуп, який нагадує кров. Однак, якщо включити трохи фантазію, то страви на Хеловін можуть вийти ще цікавішими.
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Факти ICTV склали список того, що приготувати на Хеловін.
Нашестя мумій
Нашестя мумій – це сосиска у тісті, яка оригінально виглядатиме на святковому столі. Головне, що готувати їх – елементарно.
Інгредієнти:
- 1 упаковка листкового тіста (450 г);
- 10-15 сосисок;
- 2 ст. л. кетчупу;
- гвоздика
- Листкове тісто дістаємо з морозилки, чекаємо розморожування.
- Розгортаємо, додатково злегка розкатуємо. Змащуємо кетчупом.
- Ріжемо на довгі смужки завширшки 1 – 1,5 см.
- Очищену сосиску обмотуємо тестом по спіралі. Вгорі залишаємо проріз для очей.
- Викладаємо сосиски на деко, застелене папером для випічки, в прорізи вставляємо очі (бутони гвоздики).
- Випікаємо при температурі 180 градусів 20-30 хвилин.
Cпагеті Вампір
Спагеті приготувати ще простіше. Вся сіль в оздобленні!
Інгредієнти:
- Паста – 200 г
- Свіжі помідори – 2 шт
- Томатна паста – 3 ст. л
- Вода – чашка
- Часточки часнику-3 шт
- Сіль, перець – за смаком
- Цукор – 25 г
- Моцарела, оливки для прикраси
- Зваріть пасту аль денте у підсоленій воді. Помідори бланшуйте, поріжте дрібними кубиками. Томатну пасту розбавте у воді.
- Розігрійте масло в товстостінній сковороді, додайте розчавлений і порубаний часник, сіль і цукор. Як тільки з’явиться характерний запах, додайте розведену водою томатну пасту, дайте закипіти.
- Перемішайте і готуйте не більше 10 хвилин або поки соус не загусне. В останній момент додайте бланшовані помідори і чорний перець. Дайте закипіти і зніміть з вогню.
- Викладіть макарони на підігріті тарілки, зверху викладіть томатний соус.
- Розріжте кульки моцарели і оливки і прикрасьте блюдо у вигляді обличчя вампіра.
Привиди
Смачне тістечко можна прикрасити найпростішим кремом білого кольору (сир, збитий з вершками і цукровою пудрою, наприклад). Шоколадними дропсами або розтопленим шоколадом зробити очі, рот – страшні привиди готові.
Інгредієнти:
- 200 г чорного шоколаду з максимальним вмістом какао-бобів
- 200 г горіхів (волоські або мигдаль)
- 4 яйця
- 250 г вершкового масла жирністю не менше 82%
- 150 г сахара
- 125 г просіяного борошна, змішаного з 0,5 ч. л. розпушувача
- 20 г какао-порошок
- Горіхи крупно рубаємо ножем.
- На водяній бані топимо шоколад і масло.
- Змішуємо яйця з цукром до однорідної маси.
- Вливаємо яєчно-цукрову суміш в шоколадну масу.
- Змішуємо борошно з розпушувачем і какао.
- З’єднуємо всі продукти і заливаємо у форму 20х20 сантиметрів.
- Випікаємо 35 хвилин при температурі 175 градусів.
Пальці відьми
Цю страву можна вже назвати класикою хеловінського столу. Печиво з мигдалем – страшно смачно!
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 30 г мигдального борошна
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- цедра 1 лимона
- 1 ч. л. розпушувача
- щіпка солі
- 20 шт. неочищеного мигдалю
- конфітюр полуничний
1. Просіяти борошно з розпушувачем і сіллю.
2. Додати мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісити гладке однорідне тісто.
3. Розділити тісто на 20 рівних частин. Сформувати з тіста пальці.
4. В місцях згину зробити надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому вигляд нігтя.
5. Викласти печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастити конфітюром і випікати в розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин.
Фарширований перець Джек
Перці – відмінний аналог для хеловінського гарбуза.
Інгредієнти:
- Солодкий перець 6 штук
- Змішаний фарш 300 г
- Рис 2 склянки
- Консервована квасоля 1 банку
- Томатний соус з чилі 200 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Сир Едам за смаком
- Рослинна олія 1 столова ложка
- Підготувати перці. Зрізати верхню частину як кришечку, відкласти. Очистити від насіння. Вирізати гострим ножем очі, ніс і рот. Потім варити в киплячій воді 2-3 хвилини. Дати охолонути.
- Рис промити і відварити до готовності.
- У глибокій сковороді розігріти олію, потім обсмажити фарш до відсутності червоних місць. Додати сіль, перець, спеції за смаком.
- Додати в фарш квасолю, попередньо виливши рідину з банки. Як слід перемішати і тушкувати 5 хвилин. Додати в суміш соус, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.
- Додати в суміш рис, перемішати, тушкувати під кришкою пару хвилин на маленькому вогні.
- У кожен перець покласти приблизно 2 ложки отриманої суміші (що не варто класти занадто багато), потім додати тертий сир (краще брати тверді сорти). Накрити перці кришечками, поставити на деко і запікати близько 12 хвилин на 180 градусах.
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Фото: dreamstime.