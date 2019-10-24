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Факти / Lifestyle

Церковний календар на жовтень 2019 – усі свята

Усі церковні свята в Україні на жовтень 2019 року Факти ICTV зібрали у православному календарі на другий місяць осені.

Церковний календар на жовтень 2019

У жовтні 2019 року православні християни відзначатимуть останнє з шести великих свят у році – Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня.

У цей день, що припадає на понеділок, українці відпочиватимуть, бо це ще й офіційне державне свято – День захисника України.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Церковні свята у жовтні та одноденні пости ми зібрали у православному календарі на місяць.

Жовтень 2019

2 жовтня, середа – одноденний піст

4 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

8 жовтня, вівторок – День пам’яті преподобного Сергія

9 жовтня, середа – одноденний піст

11 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

14 жовтня, понеділок – Покрова Пресвятої Богородиці

16 жовтня, середа – одноденний піст

18 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

23 жовтня, середа – одноденний піст

25 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

27 жовтня, неділя – Преподобної Параскеви Сербської

30 жовтня, середа – одноденний піст.

релігійні свята у жовтні

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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