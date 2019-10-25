Джокер, Пеннівайз або вампір – який образ обрати, щоб вразити навколишніх 31 жовтня? Факти ICTV підготували п’ять варіацій гриму на Хеловін для чоловіків.

Напередодні наймістичнішої ночі року ламаєте голову над образом? Факти ICTV підготували п’ять варіацій гриму на Хеловін для чоловіків.

Джокер

Після виходу кінокартини Джокер, мабуть, найпопулярнішим образом серед чоловіків на Хеловін буде головний персонаж цього фільму. Для створення образу Джокера вам знадобиться зелена фарба для волосся, пензлики, спонж, тіні, помада. У магазинах продається фарба для волосся, що змивається. Тож ходити зеленоволосим вам не доведеться.

Пеннівайз

Ще одним культовим персонажем фільмів жахів є клоун Пеннівайз з фільму Воно. Його образ точно оцінять друзі на вечірці.

Живий череп

Стати персонажем з фільму про живих мерців. Як вам така ідея? Перетворіть своє обличчя на живий череп – дивіться покрокову інструкцію зі створення гриму на Хеловін.

Вбивця з сокирою

Ще одним варіантом гриму на Хеловін для чоловіків є образ вбивці з сокирою.

Виявляється, страхітливий грим можна зробити легко і швидко, маючи під рукою всього лише скотч, клей ПВА і фарби.

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Вампір

Образ вампіра – відмінний варіант гриму на Хеловін для чоловіків. Перетворитися на одну ніч на зубастого героя з кіносаги Сутінки або серіалу Щоденники вампірів допоможе звичайний грим. Наносьте фарби і вживайтеся в образ справжнього пожирателя душ.

Доповніть образ відповідним костюмом. Факти ICTV писали, де орендувати наряд на Хеловін 2019, а також скільки коштує прокат.