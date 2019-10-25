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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогоднішній день є сприятливим для матеріальних справ, старту проектів, переїздів, покупок і спілкування.

У зазначених справах бажано використовувати тактичний підхід і дипломатію.

Вирішення конфліктних ситуацій бажано відкласти на інший час.

У цей день з’явиться можливість заглянути всередину себе і зрозуміти, що дійсно важливо для вас.

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Участь у громадській діяльності та благодійність можуть принести відчутні результати у майбутньому.

Завершення проектів бажано перенести.

Сприятливим вважається надягання нового одягу і прикрас.

Несприятливим – брати чи давати гроші в борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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