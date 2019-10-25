Гороскоп на тиждень з 28 жовтня до 3 листопада 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 28 жовтня до 3 листопада склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Молодий місяць у Скорпіоні 28 жовтня сприяє очищенню свідомості та переоцінці цінностей. Крім того, це позитивно впливає на партнерські взаємини. Не варто починати нічого нового в цей день, можна пропустити важливі деталі та наробити помилок. Це пов’язано ще і з тим, що 30 і 31 жовтня Меркурій стає стаціонарним, а 1 листопада повертається в ретроградний рух, що не дає можливості правильно запустити будь-який проект.

Гороскоп для Овнів

Час зайняти позицію очікування. Можна досягти хороших результатів, якщо виконувати свої обов’язки без метушні. Можливий осуд з боку інших, думки та дії навколишніх навряд чи забезпечать вам підтримку. Взаємовідносини з чоловіками (співробітниками, керівництвом, рідними) можуть стати напруженими – внаслідок власної дратівливості або занадто гострої конкуренції.

Гороскоп для Тельців

Існує ймовірність протистояння з навколишніми, розбіжності, конфлікти, непорозуміння. Хтось може перешкоджати вам у справах, заважати, провокувати на сварку. Стосовно здоров’я – перенапруження та втома. Несподівані витрати, якщо не радитися з близькими, можуть загострити ситуацію в родині, на роботі та з друзями. Варто заздалегідь зосередитися та внутрішньо підготуватися до напруженого тижня, доведеться багато працювати та вирішувати питання через компроміс.

Гороскоп для Близнюків

Схильність перебільшувати свою значущість і потрапляти через це в неприємні ситуації. Направте свою енергію на роботу, на будь-яку творчу діяльність, на виконання обов’язків. Уникайте дратівливості та не дозволяйте особистим реакціям заважати колективній роботі. Сприятливий період як в особистих, так і в ділових взаєминах – ви володієте сильним магнетизмом, що допомагає досягати цілей. Однак варто стримати свої вимоги та менше наполягати на власній вигоді.

Гороскоп для Раків

Відбуваються важливі події у вашому житті. Однак спочатку у вас з’явиться відчуття застою в справах. Потім почнеться етап переосмислення та переоцінки цінностей. Сердечність і дружелюбність робить цей період успішним для багатьох справ, зокрема на роботі. Отримані вами звістки та інформація можуть поліпшити ваш особистий імідж і репутацію. Навколишні прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки.

Гороскоп для Левів

Підвищена емоційність поряд із зовнішньою пригніченістю можуть зіграти погану роль у стосунках з близькими. Будь-які справи, заходи, проекти розвиваються повільно, і це вас турбує. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків, а також взаємовідносин з дітьми. Якщо ви зможете позбавитися свого бажання пригнічувати партнера, то тиждень пройде без негативних наслідків.

Гороскоп для Дів

Хороший період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх колег. Використовуйте цей час для реорганізації виробництва, переоформлення договорів та усунення старих конфліктних ситуацій. Можливо, колектив покладе на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких, ви зможете відкрити для себе нові перспективи.

Гороскоп для Терезів

У цей період необхідно з обережністю і розважливістю будувати плани. Оскільки розпочата з великим ентузіазмом справу, виглядає дуже привабливою, але незабаром обставини або темперамент змусять закинути її. Це складний час, що вимагає самоосвіти та обачності. Період активних взаємин із протилежною статтю, але прагнення до зверхності та наполегливість можуть щось зіпсувати.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваші думки та почуття, а в деяких випадках і вчинки, важко назвати конструктивними. Те, що відбувається в душі, не дає вам спокою. Енергетичний потенціал великий, як ніколи. Головне – використати його на благо, бажано – максимально. Адже надлишки легко можуть перейти у дратівливість і похмурий настрій, які захочеться на кого-небудь зірвати. Якось себе стабілізувати можна, якщо зайнятися сортуванням старих речей, половини з яких потрібно позбутися або трансформувати в щось нове.

Гороскоп для Стрільців

Постарайтеся діяти, аналізуючи обставини, чекаючи слушного моменту та вперто дотримуючись обраного курсу. Вам складно буде знайти спільну мову з іншими, особливо, якщо ви спробуєте зацікавити їх своїми ідеями. Вам необхідно навчитися техніці пасивного опору – домагатися бажаного поступками, а не конфронтацією, – ніколи не випускати з уваги свої цілі та завжди дотримуватися того, у що вірите, навіть коли доводиться йти на компроміси

Гороскоп для Козерогів

Бадьорі та енергійні, а це помічають наколишні та прагнуть з вами співпрацювати. У вас з’являються нові можливості для реалізації своїх планів. Становище в суспільстві починає означати для вас набагато більше, ніж раніше. Контакти з керівництвом вимагають обачності. Кульмінаційний момент у питаннях кар’єри, але не форсуйте події. Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, скористайтеся цим часом для зміцнення зв’язку з ними, затвердження батьківського авторитету.

Гороскоп для Водоліїв

Вийде досягти гарних результатів, якщо знайдете конструктивне застосування своїй активності. Головне, не перевтомлюватися, інакше нервозність, поганий настрій, погіршення самопочуття та втрата пильності. Це може призвести до швидкого вигорання та втрати інтересу до соціальних справ. Краще зосередьтеся на собі та своїх цілях, самостійно ви досягнете хороших результатів, без тиску на партнерів.

Гороскоп для Риб

Ви відчуєте гармонію тіла і духу. Спілкування з дітьми і близькими людьми поліпшать ваше самопочуття. Соціальні та професійні справи приносять задоволення. Це пов’язано не лише з фінансовими питаннями, але ще і з тим, що відбувається багато цікавих зустрічей, особливо з тими, з ким знайомі вже давно, але з якоїсь причини спілкування припинилося. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив та проектів.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.