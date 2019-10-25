Які свята чекають на українців у листопаді 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У листопаді українці не матимуть додаткових вихідних, але це не привід засмучуватися.
Адже останній місяць осені багатий на свята, з якими потрібно не забути привітати своїх рідних і друзів.
Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік
Свята в листопаді:
- 1 листопада – Міжнародний день вегана
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада – День інженерних військ України
- 4 листопада – День залізничника
- 8 листопада – Дмитрів день
- 9 листопада – День української писемності та мови, День книги рекордів Гіннеса
- 10 листопада – Всесвітній день молоді
- 11 листопада – День перемир’я, Всесвітній день шопінгу
- 13 листопада – Всесвітній день доброти
- 14 листопада – Міжнародний день логопеда
- 15 листопада – Всесвітній день філософії
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку України
- 17 листопада – Міжнародний день студентів, День працівників сільського господарства (третя неділя листопада)
- 19 листопада – День синоптиків України
- 20 листопада – Всесвітній день дитини
- 21 листопада – День гідності і свободи, Михайлів день
- 24 листопада – День пам’яті жертв голодоморів в Україні
- 26 листопада – Всесвітній день інформації
- 29 листопада – Всеукраїнський день логіста
- 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.