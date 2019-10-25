Які свята чекають на українців у листопаді 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У листопаді українці не матимуть додаткових вихідних, але це не привід засмучуватися.

Адже останній місяць осені багатий на свята, з якими потрібно не забути привітати своїх рідних і друзів.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Свята в листопаді:

1 листопада – Міжнародний день вегана

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада – День інженерних військ України

4 листопада – День залізничника

8 листопада – Дмитрів день

9 листопада – День української писемності та мови, День книги рекордів Гіннеса

10 листопада – Всесвітній день молоді

11 листопада – День перемир’я, Всесвітній день шопінгу

13 листопада – Всесвітній день доброти

14 листопада – Міжнародний день логопеда

15 листопада – Всесвітній день філософії

16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку України

17 листопада – Міжнародний день студентів, День працівників сільського господарства (третя неділя листопада)

19 листопада – День синоптиків України

20 листопада – Всесвітній день дитини

21 листопада – День гідності і свободи, Михайлів день

24 листопада – День пам’яті жертв голодоморів в Україні

26 листопада – Всесвітній день інформації

29 листопада – Всеукраїнський день логіста

30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.