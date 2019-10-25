Де придбати костюм на Хеловін і у скільки він обійдеться – читайте в матеріалі.

Костюми на Хеловін вражають своїм різноманіттям. Якщо ви не хочете брати одяг в оренду, то цікавий образ можна зробити самостійно, придбавши наряд.

Які образи краще купувати і де це робити, щоб не прогадати, читайте на Фактах ICTV.

Читайте: Костюм на Хеловін для дитини: топ-10 ідей

Де купити костюм на Хеловін 2019

Сьогодні придбати костюм на Хеловін зовсім не важко. Але краще це робити в інтернет-магазинах.

По-перше, це дуже зручно, адже ви не витрачаєте час на примірювання, дорогу та біганину магазинами. По-друге, ціни на костюми в інтернет-магазинах набагато дешевші.

Але варто пам’ятати, що все залежить від образу. Тому щоб зробити вигідну покупку, краще придивитися до різних варіантів.

Тут вам допоможе пошуковик, який на запит купити костюм на Хеловін видасть безліч варіантів, різних як за наповненням, так і за ціною.

Ціни на костюми

Вартість костюма на Хеловін коливається від 200 грн до 1 800 грн. Тут все залежить від того, чи це частина образу, чи повноцінний костюм.

Найдешевшими костюмами на Хеловін є санітар у морзі (від 150 грн), плащ Дракули (250 грн), образ смерті (600 грн).

До найдорожчих костюмів належать чорна наречена (1 800 грн), образ відьми (1 500 грн), жінка-кішка (1 000 грн), образ м’ясника (900 грн).

До слова, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хеловін напрокат.