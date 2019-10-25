Хеловін 2019 у Києві відзначатимуть 31 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі варіанти для святкування Дня всіх святих.

Хеловін 2019 у Києві традиційно відзначать наприкінці місяця – 31 жовтня. Свято випадає на четвер, але незважаючи на це, у столиці пройде безліч активностей.

Варіантів того, де відсвяткувати Хеловін 2019 в Києві, є дуже багато і на будь-який смак. Кияни зможуть відвідати тематичну вечірку в пабі, пробігти марафон або сходити на літературний вечір.

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Факти ICTV зібрали найкращі варіанти того, де відсвяткувати Хеловін 2019 у Києві.

Екскурсія кладовищем на Лисій горі

31 жовтня, 19.30

Андріївський узвіз, 13

Вартість: 150 грн

На екскурсії ви дізнаєтеся про український культ мертвих, про справжніх відьом і упирів, почуєте незвичайну історію Замкової гори, а також помилуєтесь неймовірними краєвидами вечірнього Києва.

Екскурсовод історик, дослідниця української магії та чаклунства Таня Адамус. Для того, щоб потрапити на екскурсію, необхідно зареєструватися за телефоном 097 571 46 96.

Екскурсія проходитиме українською мовою і триватиме півтори години.

Страшно смачний Хеловін в Très Français!

31 жовтня, з 9.00

Très Français

Вхід вільний

З 31 жовтня на 1 листопада на вас чекають гарбузові спеціалітети, настрій а-ля “готична романтика Франції”.

Всі, хто відвідає ресторан в костюмі, отримає солодощі з гарбуза.

У святкову ніч кожному гостю пунш в подарунок.

Літературний вечір в Гогвартс

31 жовтня, з 19.00

Букіторія

Вартість: 100 грн

Готуйте чарівні палички і збирайтеся в Гогвартс! На вас чекає незабутня подія осені і трохи хеловінського божевілля. Цього вечора всі охочі зможуть поділитися своїми віршами з публікою.

Також організатори приготували подарунки для шанувальників Гаррі Поттера.

Tribe10|HELLoRUN

31 жовтня, з 19.00

ЦУМ

Участь безкоштовна за реєстрацією

Біговий хеловінський квест чекає на любителів різних марафонів.

Серед усіх учасників, які прийдуть в костюмах, організатори розіграють бігові кросівки Puma Hybrid Astro. Володар найкрутішого костюму також отримає подарунок.

Ho-ho-horror Night у ресторані Terracotta

31 жовтня, з 20.00

Premier Palace Hotel

Вхід вільний

За традицією офіціанти готелю перетворяться в жахливих зомбі, а всіх гостей чекає welcome-drink з зіллям гіркої правди.

Організатори обіцяють, що живою цього вечора залишиться тільки музика від WOW! Cover band.

Хеловін у цирку

31 жовтня, з 20.00

Цирк

Вартість: 100 грн

Купити квитки можна тут

Зліт всіх монстрів, відьом, вовкулак і вампірів очікується 31 жовтня.

З порогу гостей зустрічатимуть примари та містичні істоти, а простір цирку перетвориться на яскраву хеловінську фотозону, де всі охочі зможуть безкоштовно зробити яскраві знімки.

Відвідувачі зможуть взяти активну участь в конкурсі костюмів і отримати в подарунок квитки на циркову програму Маятник часу.

Хеловін в ірландському пабі

1 листопада, з 19.30

Цирк

Вхід вільний

Ірландський паб О’Сonnor’s вирішив перенести святкування Хеловіна на п’ятницю.

У пабі очікується тематична вечірка і містична атмосфера: приглушене світло, павутина, дивні сліди, відбитки на вікнах, черепи і гарбузи.

Кожному гостю, який прийде в костюмі – коктейль у подарунок.

Masquerade | Halloween

1 листопада, з 21.00

Дім

У масці – 200 грн

Без маски – 400 грн

У XVI столітті один француз придумав прийти на королівський бал у масці. Пізніше вона стала символом рівності багатих і бідних, розумних і дурних, чоловіків і жінок.

Людина в масці могла дозволити собі бути іншою. Одним маска допомагала перемогти комплекси, а іншим, навпаки, дозволяла приховати свою розпусну сутність. Істинне Я залишалося десь там, у світлі полудня.

У Домі на гостей чекає тематичний маскарад. На вечірці виступлять: Votuma, 8Kays, Alevtina та інші.

Burning Halloween – Max Cooper, Blindsmyth

1 листопада, з 22.00

Палац культури Куренівка

Вартість: 100 грн

Купити квитки можна тут

1 листопада H2D & Smailov додадуть Хеловіну божевілля і радикального самовираження.

Хедлайнер вечірки – британський електронний музикант Max Cooper. У Києві він представить новий альбом Yearning for the Infinite, який вийде в листопаді.

Yearning for the Infinite – аудіовізуальний проект. Його мета – показати, наскільки може бути прекрасним процес повторення людиною одних і таких само речей величезну кількість разів.

Другим артистом і родзинкою на торті стане Саймон Шмідт або ж Blindsmyth, який презентує дебютний альбом Blind. Новий реліз – це десять треків, які записані в дуже полярних жанрах – від хитромудрої електроніки до експериментального попу.

Балконлюбви Halloween | TOUCH

1 листопада, з 22.00

Touch cafe

Вхід вільний

На гостей чекає ніч перевтілень і відкриття себе. Тематична вечірка в Touch cafe.

За вібрації Любові відповідають діджеї: Zadiraka, Olyandra, Ki Yera.

Port Mirrorland Halloween

1 листопада, з 22.30

River PORT

Вхід вільний

У ніч Хеловін на вході в PORT вас зустріне Аліса. Якщо ви зможете з нею домовитися, то отримаєте цукерку і шанс заглянути по той бік дзеркала. Щасливчиків чекає надприродний магічний світ музики.

Провідники в Задзеркаллі: Serge Skt, Kiddmisha, Annyrock Rocking-Chicks, Andrii Lakiwan, Romashov Andrii.

Раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хеловін напрокат і скільки це коштуватиме.